Плюс 150 ликвидированных оккупантов. Генштаб ВСУ обновил данные о потерях России в войне против Украины
ВСУ уничтожили почти 1300 танков оккупантов с начала войны (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)
С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 29 200 своих солдат.
Война России против Украины — главные события 23 мая
Такие данные по состоянию на утро понедельника, 23 мая, обнародовали в Генштабе Вооруженных Сил Украины.
- танков — 1293 ед.,
- боевых бронированных машин — 3166 ед.,
- артиллерийских систем — 604 ед.,
- РСЗО — 201 ед.,
- средств ПВО — 93 ед.,
- самолетов — 204 ед.,
- вертолетов — 170 ед.,
- автомобильной техники — 2206 ед.,
- кораблей/катеров — 13 ед.,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 476 ед.,
- спецтехники — 43 ед.
- крылатых ракет — 110 ед.
Россия напала на Украину 24 февраля. 23 мая — 89-й день полномасштабной войны. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине.
С первых дней войны наиболее сложная ситуация отмечалась в Харькове, Чернигове, Мариуполе. Более месяца Россия обстреливала Киев и окрестности столицы, полностью уничтожив ряд населенных пунктов.
На данный момент оккупанты пытаются захватить те территории Донецкой и Луганской областей, которые до войны находились под контролем Украины. Захвачены также часть Запорожской, Херсонской и Харьковской областей. В отдельных районах украинские войска переходят в контрнаступление.
22 апреля в РФ заявили, что во время «второй фазы» войны против Украины планируется полностью оккупировать Донбасс и юг Украины, а также обеспечить сухопутный коридор в Крым.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.