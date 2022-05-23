Плюс 150 ликвидированных оккупантов. Генштаб ВСУ обновил данные о потерях России в войне против Украины

23 мая, 09:21
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ВСУ уничтожили почти 1300 танков оккупантов с начала войны (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

ВСУ уничтожили почти 1300 танков оккупантов с начала войны (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 29 200 своих солдат.

Война России против Украины — главные события 23 мая

Такие данные по состоянию на утро понедельника, 23 мая, обнародовали в Генштабе Вооруженных Сил Украины.

Также оккупанты лишились почти 9000 единиц техники, среди них:

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  • танков — 1293 ед.,
  • боевых бронированных машин — 3166 ед.,
  • артиллерийских систем — 604 ед.,
  • РСЗО — 201 ед.,
  • средств ПВО — 93 ед.,
  • самолетов — 204 ед.,
  • вертолетов — 170 ед.,
  • автомобильной техники — 2206 ед.,
  • кораблей/катеров — 13 ед.,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 476 ед.,
  • спецтехники — 43 ед.
  • крылатых ракет — 110 ед.
https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/323191729993912

Россия напала на Украину 24 февраля. 23 мая — 89-й день полномасштабной войны. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине.

https://www.youtube.com/embed/C06uJgVKOKQ

С первых дней войны наиболее сложная ситуация отмечалась в Харькове, Чернигове, Мариуполе. Более месяца Россия обстреливала Киев и окрестности столицы, полностью уничтожив ряд населенных пунктов.

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На данный момент оккупанты пытаются захватить те территории Донецкой и Луганской областей, которые до войны находились под контролем Украины. Захвачены также часть Запорожской, Херсонской и Харьковской областей. В отдельных районах украинские войска переходят в контрнаступление.

22 апреля в РФ заявили, что во время «второй фазы» войны против Украины планируется полностью оккупировать Донбасс и юг Украины, а также обеспечить сухопутный коридор в Крым.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Война России против Украины Генштаб ВСУ

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