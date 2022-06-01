Потери оккупантов в Украине: с начала войны ВСУ ликвидировали 30,7 тысяч военных РФ, уничтожено более 9000 единиц техники 1 июня, 09:25 Цей матеріал також доступний українською Оккупанты оставляют в Украине тысячи единиц своей техники (Фото:Генштаб ВСУ)

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 30 700 своих военных.

Война России против Украины — главные события 1 июня

Такие данные по состоянию на утро среды, 1 июня, обнародовали в Генштабе Вооруженных Сил Украины.

Наибольшие потери за сутки враг понес на Криворожском и Бахмутском направлениях.

Видео дня

Танки — 1361 ( +3)

+3) Боевые бронированные машины — 3343 ( +41)

+41) Артиллерийские системы — 659 ( +10)

+10) реактивные системы залпового огня ( РСЗО) — 207 ( +2)

РСЗО) — 207 +2) Средства противовоздушной обороны ( ПВО) — 94 ( +1)

ПВО) — 94 +1) Самолеты — 208 ( +1)

+1) Вертолеты / helicopters — 175 ( +1)

+1) Беспилотники ( БПЛА) оперативно-тактического уровня — 519 ( +4)

БПЛА) оперативно-тактического уровня — 519 +4) Крылатые ракеты — 120 ( +2),

+2), Корабли/катера — 13 ( +0)

+0) Автомобильная техника и автоцистерны — 2290 ( +15)

+15) Специальная техника — 49 ( +1).

Россия напала на Украину 24 февраля. 1 июня — 98-й день полномасштабной войны. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине.

С первых дней войны наиболее сложная ситуация отмечалась в Харькове, Чернигове, Мариуполе. Более месяца Россия обстреливала Киев и окрестности столицы, полностью уничтожив ряд населенных пунктов.

На данный момент оккупанты пытаются захватить те территории Донецкой и Луганской областей, которые до войны находились под контролем Украины. Захвачены также часть Запорожской, Херсонской и Харьковской областей. В отдельных районах украинские войска переходят в контрнаступление.

22 апреля в РФ заявили, что во время «второй фазы» войны против Украины планируется полностью оккупировать Донбасс и юг Украины, а также обеспечить сухопутный коридор в Крым.

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