Потери оккупантов в Украине: с начала войны ВСУ ликвидировали 30,7 тысяч военных РФ, уничтожено более 9000 единиц техники
Оккупанты оставляют в Украине тысячи единиц своей техники (Фото:Генштаб ВСУ)
С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 30 700 своих военных.
Война России против Украины — главные события 1 июня
Такие данные по состоянию на утро среды, 1 июня, обнародовали в Генштабе Вооруженных Сил Украины.
Наибольшие потери за сутки враг понес на Криворожском и Бахмутском направлениях.
- Танки — 1361 (+3)
- Боевые бронированные машины — 3343 (+41)
- Артиллерийские системы — 659 (+10)
- реактивные системы залпового огня (РСЗО) — 207 (+2)
- Средства противовоздушной обороны (ПВО) — 94 (+1)
- Самолеты — 208 (+1)
- Вертолеты / helicopters — 175 (+1)
- Беспилотники (БПЛА) оперативно-тактического уровня — 519 (+4)
- Крылатые ракеты — 120 (+2),
- Корабли/катера — 13 (+0)
- Автомобильная техника и автоцистерны — 2290 (+15)
- Специальная техника — 49 (+1).
Россия напала на Украину 24 февраля. 1 июня — 98-й день полномасштабной войны. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине.
С первых дней войны наиболее сложная ситуация отмечалась в Харькове, Чернигове, Мариуполе. Более месяца Россия обстреливала Киев и окрестности столицы, полностью уничтожив ряд населенных пунктов.
На данный момент оккупанты пытаются захватить те территории Донецкой и Луганской областей, которые до войны находились под контролем Украины. Захвачены также часть Запорожской, Херсонской и Харьковской областей. В отдельных районах украинские войска переходят в контрнаступление.
22 апреля в РФ заявили, что во время «второй фазы» войны против Украины планируется полностью оккупировать Донбасс и юг Украины, а также обеспечить сухопутный коридор в Крым.
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