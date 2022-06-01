Потери оккупантов в Украине: с начала войны ВСУ ликвидировали 30,7 тысяч военных РФ, уничтожено более 9000 единиц техники

1 июня, 09:25
Цей матеріал також доступний українською
Оккупанты оставляют в Украине тысячи единиц своей техники (Фото:Генштаб ВСУ)

Оккупанты оставляют в Украине тысячи единиц своей техники (Фото:Генштаб ВСУ)

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 30 700 своих военных.

Война России против Украины — главные события 1 июня

Такие данные по состоянию на утро среды, 1 июня, обнародовали в Генштабе Вооруженных Сил Украины.

Наибольшие потери за сутки враг понес на Криворожском и Бахмутском направлениях.

Видео дня
Читайте также:
Ситуация на юге Украины. ВСУ уничтожили склад боеприпасов и склад горюче-смазочных запасов оккупантов
  • Танки — 1361 (+3)
  • Боевые бронированные машины — 3343 (+41)
  • Артиллерийские системы — 659 (+10)
  • реактивные системы залпового огня (РСЗО) — 207 (+2)
  • Средства противовоздушной обороны (ПВО) — 94 (+1)
  • Самолеты — 208 (+1)
  • Вертолеты / helicopters — 175 (+1)
  • Беспилотники (БПЛА) оперативно-тактического уровня — 519 (+4)
  • Крылатые ракеты — 120 (+2),
  • Корабли/катера — 13 (+0)
  • Автомобильная техника и автоцистерны — 2290 (+15)
  • Специальная техника — 49 (+1).
https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/329919412654477

Россия напала на Украину 24 февраля. 1 июня — 98-й день полномасштабной войны. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине.

С первых дней войны наиболее сложная ситуация отмечалась в Харькове, Чернигове, Мариуполе. Более месяца Россия обстреливала Киев и окрестности столицы, полностью уничтожив ряд населенных пунктов.

Читайте также:
«Контрнаступления важнее обороны Северодонецка»: Украина грамотно экономит силы и расставляет приоритеты — карты боевых действий от ISW

На данный момент оккупанты пытаются захватить те территории Донецкой и Луганской областей, которые до войны находились под контролем Украины. Захвачены также часть Запорожской, Херсонской и Харьковской областей. В отдельных районах украинские войска переходят в контрнаступление.

22 апреля в РФ заявили, что во время «второй фазы» войны против Украины планируется полностью оккупировать Донбасс и юг Украины, а также обеспечить сухопутный коридор в Крым.

Редактор: Татьяна Габедава

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Война России против Украины Генштаб ВСУ российские потери

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X