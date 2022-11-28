Почти 600 оккупантов за сутки. В Генштабе ВСУ обнародовали новые данные о потерях войск РФ в Украине
Армия РФ потеряла в Украине более 18 тысяч единиц техники и почти 88 тысяч своих военных (Фото:Valentyn Ogirenko/Reuters)
С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 87 900 своих военных, за минувшие сутки — 590.
Такие данные по состоянию на утро понедельника, 28 ноября, обнародовал Генштаб Вооруженных Сил Украины в Facebook.
Также оккупанты лишились более 18 000 единиц техники, среди них:
- Танки — 2908 (+3)
- Боевые бронированные машины — 5861 (+5)
- Артиллерийские системы — 1899 (+2)
- реактивные системы залпового огня (РСЗО) — 395 (+0)
- Средства противовоздушной обороны (ПВО) — 209 (+0)
- Самолеты — 278 (+0)
- Вертолеты — 261 (+0)
- Беспилотники (БПЛА) оперативно-тактического уровня — 1555(+0)
- Крылатые ракеты — 531 (+0)
- Корабли/катера — 16 (+0)
- Автомобильная техника и автоцистерны — 4416 (+4)
- Специальная техника — 163 (+0)
Россия напала на Украину 24 февраля. 28 ноября — 278-й день полномасштабной войны. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине. Ракетные удары РФ по всей территории страны продолжаются и сейчас, оккупанты атакуют гражданские объекты.
За это время Кремль менял цели войны в Украине несколько раз.
На данный момент российскими оккупантами захвачены часть Запорожской, Херсонской, Луганской, Донецкой, Николаевской и Харьковской областей.
ВСУ перешли в контрнаступление на юге и востоке Украины, нанося удары по складам РФ с боеприпасами и живой силе противника, удалось освободить почти всю Харьковскую область. 11 ноября украинские военные также освободили Херсон и выбили оккупантов с правого берега Херсонской области. ВСУ также постепенно освобождают Луганскую область.
После бегства войск РФ из Херсона наиболее сложная обстановка сохраняется в Донецкой области.