Еще минус 550 оккупантов. Генштаб ВСУ рассказал о суточных потерях армии РФ в Украине
Армия российских оккупантов потеряла в Украине более 19 тысяч военной техники (Фото:Минобороны Украины/Facebook)
С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла 100 950 своих военных, за минувшие сутки — 550.
Такие данные по состоянию на утро пятницы, 23 декабря, обнародовал Генштаб Вооруженных Сил Украины в Facebook.
Также оккупанты лишились более 19 300 единиц техники, среди них:
- Танки — 3005 (+2)
- Боевые бронированные машины — 5986 (+5)
- Артиллерийские системы — 1984 (+6)
- реактивные системы залпового огня (РСЗО) — 414 (+1)
- Средства противовоздушной обороны (ПВО) — 212 (+0)
- Самолеты — 283 (+0)
- Вертолеты — 267 (+0)
- Беспилотники (БПЛА) оперативно-тактического уровня — 1698 (+5)
- Крылатые ракеты — 653 (+0)
- Корабли/катера — 16 (+0)
- Автомобильная техника и автоцистерны — 4622(+7)
- Специальная техника — 178 (+0)
Россия напала на Украину 24 февраля. 23 декабря — 303-й день полномасштабной войны. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине. Ракетные удары РФ по всей территории страны продолжаются и сейчас, оккупанты атакуют гражданские объекты. С октября РФ также бьет по украинским городам дронами-камикадзе иранского производства.
За это время Кремль менял цели войны в Украине несколько раз.
На данный момент российскими оккупантами захвачены часть Запорожской, Херсонской, Луганской, Донецкой, Николаевской и Харьковской областей.
ВСУ перешли в контрнаступление на юге и востоке Украины, нанося удары по складам РФ с боеприпасами и живой силе противника, удалось освободить почти всю Харьковскую область. 11 ноября украинские военные также освободили Херсон и выбили оккупантов с правого берега Херсонской области. ВСУ также постепенно освобождают Луганскую область.
После бегства войск РФ из Херсона наиболее сложная обстановка сохраняется в Донецкой области.
С октября войска РФ также начали атаковать объекты критической инфраструктуры по всей Украине, оставляя жителей городов без света, воды и тепла.