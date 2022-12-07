В Генштабе ВСУ рассказали о суточных потерях живой силы и техники российских оккупантов

7 декабря, 10:27
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За сутки ВСУ уничтожили десятки единиц военной техники армии РФ (Фото:Valentyn Ogirenko/Reuters)

За сутки ВСУ уничтожили десятки единиц военной техники армии РФ (Фото:Valentyn Ogirenko/Reuters)

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 92 740 своих военных, за минувшие сутки — 540.

Такие данные по состоянию на утро среды, 7 декабря, обнародовал Генштаб Вооруженных Сил Украины в Facebook.

Также оккупанты лишились более 18 000 единиц техники, среди них:

Видео дня

https://www.youtube.com/watch?v=IXKI1xMir8g
  • Танки — 2935 (+6)
  • Боевые бронированные машины — 5909 (+4)
  • Артиллерийские системы — 1923 (+8)
  • реактивные системы залпового огня (РСЗО) — 395 (+0)
  • Средства противовоздушной обороны (ПВО) — 211 (+0)
  • Самолеты — 281 (+0)
  • Вертолеты — 264 (+0)
  • Беспилотники (БПЛА) оперативно-тактического уровня — 1601(+14)
  • Крылатые ракеты — 592 (+0)
  • Корабли/катера — 16 (+0)
  • Автомобильная техника и автоцистерны — 4526(+21)
  • Специальная техника — 163 (+0)
https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0UZ8hMTXFtyc2DqupbpGahwCZnvDvGbQLLzUZcfta1UqrGRvr4nZbtyDVPJwa4htSl

Россия напала на Украину 24 февраля. 7 декабря — 287-й день полномасштабной войны. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине. Ракетные удары РФ по всей территории страны продолжаются и сейчас, оккупанты атакуют гражданские объекты.

За это время Кремль менял цели войны в Украине несколько раз.

На данный момент российскими оккупантами захвачены часть Запорожской, Херсонской, Луганской, Донецкой, Николаевской и Харьковской областей.

https://www.youtube.com/watch?v=xPU9XYiF27I&t=9s

ВСУ перешли в контрнаступление на юге и востоке Украины, нанося удары по складам РФ с боеприпасами и живой силе противника, удалось освободить почти всю Харьковскую область. 11 ноября украинские военные также освободили Херсон и выбили оккупантов с правого берега Херсонской области. ВСУ также постепенно освобождают Луганскую область.

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После бегства войск РФ из Херсона наиболее сложная обстановка сохраняется в Донецкой области.

С октября войска РФ также начали атаковать объекты критической инфраструктуры по всей Украине, оставляя жителей городов без света, воды и тепла.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Война России против Украины Генштаб ВСУ российские потери

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