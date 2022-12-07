В Генштабе ВСУ рассказали о суточных потерях живой силы и техники российских оккупантов 7 декабря, 10:27 За сутки ВСУ уничтожили десятки единиц военной техники армии РФ (Фото:Valentyn Ogirenko/Reuters)

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 92 740 своих военных, за минувшие сутки — 540.

Такие данные по состоянию на утро среды, 7 декабря, обнародовал Генштаб Вооруженных Сил Украины в Facebook.

Также оккупанты лишились более 18 000 единиц техники, среди них:

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Танки — 2935 ( +6)

+6) Боевые бронированные машины — 5909 ( +4)

+4) Артиллерийские системы — 1923 ( +8)

+8) реактивные системы залпового огня ( РСЗО) — 395 ( +0)

РСЗО) — 395 +0) Средства противовоздушной обороны ( ПВО) — 211 ( +0)

ПВО) — 211 +0) Самолеты — 281 ( +0)

+0) Вертолеты — 264 ( +0)

+0) Беспилотники ( БПЛА) оперативно-тактического уровня — 1601(+14)

БПЛА) оперативно-тактического уровня — 1601(+14) Крылатые ракеты — 592 ( +0)

+0) Корабли/катера — 16 ( +0)

+0) Автомобильная техника и автоцистерны — 4526(+21)

Специальная техника — 163 ( +0)

Россия напала на Украину 24 февраля. 7 декабря — 287-й день полномасштабной войны. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине. Ракетные удары РФ по всей территории страны продолжаются и сейчас, оккупанты атакуют гражданские объекты.

За это время Кремль менял цели войны в Украине несколько раз.

На данный момент российскими оккупантами захвачены часть Запорожской, Херсонской, Луганской, Донецкой, Николаевской и Харьковской областей.

ВСУ перешли в контрнаступление на юге и востоке Украины, нанося удары по складам РФ с боеприпасами и живой силе противника, удалось освободить почти всю Харьковскую область. 11 ноября украинские военные также освободили Херсон и выбили оккупантов с правого берега Херсонской области. ВСУ также постепенно освобождают Луганскую область.

После бегства войск РФ из Херсона наиболее сложная обстановка сохраняется в Донецкой области.

С октября войска РФ также начали атаковать объекты критической инфраструктуры по всей Украине, оставляя жителей городов без света, воды и тепла.