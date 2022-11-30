Генштаб ВСУ озвучил колоссальные потери армии РФ с начала нападения на Украину
Потери живой силы войск РФ в Украине приближаются з 90 тысячам (Фото:Valentyn Ogirenko/Reuters)
С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 88 880 своих военных, за минувшие сутки — 500.
Такие данные по состоянию на утро среды, 30 ноября, обнародовал Генштаб Вооруженных Сил Украины в Facebook.
- Танки — 2914 (+3)
- Боевые бронированные машины — 5872 (+6)
- Артиллерийские системы — 1902 (+1)
- реактивные системы залпового огня (РСЗО) — 395 (+0)
- Средства противовоздушной обороны (ПВО) — 210 (+1)
- Самолеты — 280 (+0)
- Вертолеты — 261 (+0)
- Беспилотники (БПЛА) оперативно-тактического уровня — 1562(+7)
- Крылатые ракеты — 531 (+0)
- Корабли/катера — 16 (+0)
- Автомобильная техника и автоцистерны — 4429(+6)
- Специальная техника — 163 (+0)
Россия напала на Украину 24 февраля. 30 ноября — 280-й день полномасштабной войны. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине. Ракетные удары РФ по всей территории страны продолжаются и сейчас, оккупанты атакуют гражданские объекты.
За это время Кремль менял цели войны в Украине несколько раз.
На данный момент российскими оккупантами захвачены часть Запорожской, Херсонской, Луганской, Донецкой, Николаевской и Харьковской областей.
ВСУ перешли в контрнаступление на юге и востоке Украины, нанося удары по складам РФ с боеприпасами и живой силе противника, удалось освободить почти всю Харьковскую область. 11 ноября украинские военные также освободили Херсон и выбили оккупантов с правого берега Херсонской области. ВСУ также постепенно освобождают Луганскую область.
После бегства войск РФ из Херсона наиболее сложная обстановка сохраняется в Донецкой области.