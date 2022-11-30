Генштаб ВСУ озвучил колоссальные потери армии РФ с начала нападения на Украину 30 ноября, 09:32 Потери живой силы войск РФ в Украине приближаются з 90 тысячам (Фото:Valentyn Ogirenko/Reuters)

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 88 880 своих военных, за минувшие сутки — 500.

Такие данные по состоянию на утро среды, 30 ноября, обнародовал Генштаб Вооруженных Сил Украины в Facebook.

Танки — 2914 ( +3)

+3) Боевые бронированные машины — 5872 ( +6)

+6) Артиллерийские системы — 1902 ( +1)

+1) реактивные системы залпового огня ( РСЗО) — 395 ( +0)

РСЗО) — 395 +0) Средства противовоздушной обороны ( ПВО) — 210 ( +1)

ПВО) — 210 +1) Самолеты — 280 ( +0)

+0) Вертолеты — 261 ( +0)

+0) Беспилотники ( БПЛА) оперативно-тактического уровня — 1562(+7)

БПЛА) оперативно-тактического уровня — 1562(+7) Крылатые ракеты — 531 ( +0)

+0) Корабли/катера — 16 ( +0)

+0) Автомобильная техника и автоцистерны — 4429(+6)

Специальная техника — 163 ( +0)

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Россия напала на Украину 24 февраля. 30 ноября — 280-й день полномасштабной войны. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине. Ракетные удары РФ по всей территории страны продолжаются и сейчас, оккупанты атакуют гражданские объекты.

За это время Кремль менял цели войны в Украине несколько раз.

На данный момент российскими оккупантами захвачены часть Запорожской, Херсонской, Луганской, Донецкой, Николаевской и Харьковской областей.

ВСУ перешли в контрнаступление на юге и востоке Украины, нанося удары по складам РФ с боеприпасами и живой силе противника, удалось освободить почти всю Харьковскую область. 11 ноября украинские военные также освободили Херсон и выбили оккупантов с правого берега Херсонской области. ВСУ также постепенно освобождают Луганскую область.

После бегства войск РФ из Херсона наиболее сложная обстановка сохраняется в Донецкой области.