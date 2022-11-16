Минус 630 оккупантов и 75 ракет. В Генштабе ВСУ назвали три направления, где армия РФ понесла наибольшие потери за сутки 16 ноября, 10:22 ВСУ уничтожили уже почти 18 тысяч единиц военной техники (Фото:Минобороны Украины/Facebook)

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 82 710 своих военных, за минувшие сутки — 630.

Такие данные по состоянию на утро среды, 16 ноября, обнародовал Генштаб Вооруженных Сил Украины в Facebook.

Наибольшие потери за сутки враг понес на Лиманском, Авдеевском и Бахмутском направлениях.

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Также оккупанты лишились почти 18 000 единиц техники, среди них:

Танки — 2871 ( +10)

+10) Боевые бронированные машины — 5797 ( +24)

+24) Артиллерийские системы — 1860 ( +10)

+10) реактивные системы залпового огня ( РСЗО) — 393 ( +0)

РСЗО) — 393 +0) Средства противовоздушной обороны ( ПВО) — 209 ( +1)

ПВО) — 209 +1) Самолеты — 278 ( +0)

+0) Вертолеты — 261 ( +0)

+0) Беспилотники ( БПЛА) оперативно-тактического уровня — 1525(+14)

БПЛА) оперативно-тактического уровня — 1525(+14) Крылатые ракеты — 474 ( +75)

+75) Корабли/катера — 16 ( +0)

+0) Автомобильная техника и автоцистерны — 4360 ( +9)

+9) Специальная техника — 160 ( +0)

Россия напала на Украину 24 февраля. 16 ноября — 266-й день полномасштабной войны. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине. Ракетные удары РФ по всей территории страны продолжаются и сейчас, оккупанты атакуют гражданские объекты.

За это время Кремль менял цели войны в Украине несколько раз.

На данный момент российскими оккупантами захвачены часть Запорожской, Херсонской, Луганской, Донецкой, Николаевской и Харьковской областей.

ВСУ перешли в контрнаступление на юге и востоке Украины, нанося удары по складам РФ с боеприпасами и живой силе противника, удалось освободить почти всю Харьковскую область. 11 ноября украинские военные также освободили Херсон и выбили оккупантов с правого берега Херсонской области. ВСУ также постепенно освобождают Луганскую область.

После бегства войск РФ из Херсона наиболее сложная обстановка сохраняется в Донецкой области.