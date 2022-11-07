Генштаб ВСУ назвал три направления, где войска РФ понесли наибольшие потери за сутки
ВСУ уничтожили уже более 17 тысяч единиц техники армии РФ после начала полномасштабного вторжения оккупантов в Украину (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)
С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 76 460 своих военных, за минувшие сутки — 530.
Такие данные по состоянию на утро понедельника, 7 ноября, обнародовал Генштаб Вооруженных Сил Украины в Facebook.
Больше всего потерь за сутки войска РФ понесли на Лиманском, Бахмутском и Авдеевском направлениях.
Также оккупанты лишились более 17 000 единиц техники, среди них:
- Танки — 2771 (+6)
- Боевые бронированные машины — 5630 (+19)
- Артиллерийские системы — 1782 (+1)
- реактивные системы залпового огня (РСЗО) — 391 (+0)
- Средства противовоздушной обороны (ПВО) — 202 (+0)
- Самолеты — 277 (+0)
- Вертолеты — 260 (+0)
- Беспилотники (БПЛА) оперативно-тактического уровня — 1472(+7)
- Крылатые ракеты — 399 (+0)
- Корабли/катера — 16 (+0)
- Автомобильная техника и автоцистерны — 4199 (+8)
- Специальная техника — 157 (+2)
Россия напала на Украину 24 февраля. 7 ноября — 257-й день полномасштабной войны. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине. Ракетные удары РФ по всей территории страны продолжаются и сейчас, оккупанты атакуют гражданские объекты.
За это время Кремль менял цели войны в Украине несколько раз.
С начала полномасштабного вторжения под контролем российских оккупантов находится только один областной центр — Херсон. Захвачены также часть Запорожской, Херсонской, Луганской, Донецкой, Николаевской и Харьковской областей.
ВСУ перешли в контрнаступление на юге и востоке Украины, нанося удары по складам РФ с боеприпасами и живой силе противника, удалось освободить почти всю Харьковскую область.
После успехов ВСУ на поле боя оккупанты в Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областях РФ провели псевдореферендумы о присоединении к РФ, а 30 сентября российский диктатор Владимир Путин объявил об аннексии захваченных украинских территорий. 21 сентября в РФ была объявлена частичная мобилизация.