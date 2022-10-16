Минус 300 оккупантов за сутки. Российская армия с начала полномасштабной войны против Украины потеряла 65 тысяч убитыми — Генштаб 16 октября, 10:17 Уничтоженная в Украине военная техника армии РФ (Фото:Минобороны Украины/Facebook)

С начала полномасштабной войны в Украине Россия потеряла около 65 000 своих солдат — из них 300 оккупантов ВСУ ликвидировали за последние сутки.



Такие данные по состоянию на утро воскресенья, 16 октября, обнародовали в Генштабе Вооруженных Сил Украины.



Наибольшие потери за сутки противник понес на Криворожском и Бахмутском направлениях.

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Общие потери россиян за время войны с 24.02 по 16.10 ориентировочно составили:

Танки — 2529 ( +5)

+5) Боевые бронированные машины — 5193 ( +14)

+14) Артиллерийские системы — 1589 ( +7)

+7) реактивные системы залпового огня ( РСЗО) — 365 ( +0)

РСЗО) — 365 +0) Средства противовоздушной обороны ( ПВО) — 186 ( +0)

ПВО) — 186 +0) Самолеты — 268 ( +0)

+0) Вертолеты — 242 ( +0)

+0) Беспилотники ( БПЛА) оперативно-тактического уровня — 1224 ( +14)

БПЛА) оперативно-тактического уровня — 1224 +14) Крылатые ракеты — 316 ( +0)

+0) Корабли/катера — 16 ( +0)

+0) Автомобильная техника и автоцистерны — 3959 ( +8)

+8) Специальная техника — 143 ( +1).

Россия напала на Украину 24 февраля. 16 октября – 235-й день полномасштабной войны. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине. Ракетные удары РФ по всей территории страны продолжаются и сейчас, оккупанты атакуют гражданские объекты.



За это время Кремль менял цели войны в Украине несколько раз. После провальной операции по захвату Киева и отвода войск с территорий Киевской, Черниговской и Сумской областей войска РФ сосредоточились на боях за те территории Донецкой и Луганской областей, которые до полномасштабного вторжения находились под контролем Украины.



Под контролем российских оккупантов находится только один областной центр — Херсон. Захвачены также часть Запорожской, Херсонской, Луганской, Донецкой, Николаевской и Харьковской областей.



ВСУ перешли в контрнаступление на юге и востоке Украины, нанося удары по складам РФ с боеприпасами и живой силе противника, удалось освободить почти всю Харьковскую область.



После успехов ВСУ на поле боя оккупанты в Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областях РФ провели псевдореферендумы о присоединении к РФ, а 30 сентября российский диктатор Владимир Путин объявил об аннексии захваченных украинских территорий. 21 сентября в РФ была объявлена частичная мобилизация.

