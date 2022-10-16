Минус 300 оккупантов за сутки. Российская армия с начала полномасштабной войны против Украины потеряла 65 тысяч убитыми — Генштаб

16 октября, 10:17
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Уничтоженная в Украине военная техника армии РФ (Фото:Минобороны Украины/Facebook)

Уничтоженная в Украине военная техника армии РФ (Фото:Минобороны Украины/Facebook)

С начала полномасштабной войны в Украине Россия потеряла около 65 000 своих солдат — из них 300 оккупантов ВСУ ликвидировали за последние сутки.

Такие данные по состоянию на утро воскресенья, 16 октября, обнародовали в Генштабе Вооруженных Сил Украины.

Наибольшие потери за сутки противник понес на Криворожском и Бахмутском направлениях.

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Общие потери россиян за время войны с 24.02 по 16.10 ориентировочно составили:

  • Танки — 2529 (+5)
  • Боевые бронированные машины — 5193 (+14)
  • Артиллерийские системы — 1589 (+7)
  • реактивные системы залпового огня ( РСЗО) — 365 (+0)
  • Средства противовоздушной обороны ( ПВО) — 186 (+0)
  • Самолеты — 268 (+0)
  • Вертолеты — 242 (+0)
  • Беспилотники ( БПЛА) оперативно-тактического уровня — 1224 (+14)
  • Крылатые ракеты — 316 (+0)
  • Корабли/катера — 16 (+0)
  • Автомобильная техника и автоцистерны — 3959 (+8)
  • Специальная техника — 143 (+1).
https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid036M5UbXF2uyTT1NBdN9goDwg7N91DNAvftMZfcHX1ft1kQFDAAfKJSj5LUDHVuiQ3l

Россия напала на Украину 24 февраля. 16 октября – 235-й день полномасштабной войны. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине. Ракетные удары РФ по всей территории страны продолжаются и сейчас, оккупанты атакуют гражданские объекты.

За это время Кремль менял цели войны в Украине несколько раз. После провальной операции по захвату Киева и отвода войск с территорий Киевской, Черниговской и Сумской областей войска РФ сосредоточились на боях за те территории Донецкой и Луганской областей, которые до полномасштабного вторжения находились под контролем Украины.

https://www.youtube.com/watch?v=hUl0Vy1Es1c

Под контролем российских оккупантов находится только один областной центр — Херсон. Захвачены также часть Запорожской, Херсонской, Луганской, Донецкой, Николаевской и Харьковской областей.

ВСУ перешли в контрнаступление на юге и востоке Украины, нанося удары по складам РФ с боеприпасами и живой силе противника, удалось освободить почти всю Харьковскую область.

https://www.youtube.com/watch?v=zA2gU_oQs5o&t=6s

После успехов ВСУ на поле боя оккупанты в Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областях РФ провели псевдореферендумы о присоединении к РФ, а 30 сентября российский диктатор Владимир Путин объявил об аннексии захваченных украинских территорий. 21 сентября в РФ была объявлена частичная мобилизация.

Редактор: Виктория Бедрак

Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Война России против Украины Генштаб ВСУ российские потери

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