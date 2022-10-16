Минус 300 оккупантов за сутки. Российская армия с начала полномасштабной войны против Украины потеряла 65 тысяч убитыми — Генштаб
Уничтоженная в Украине военная техника армии РФ (Фото:Минобороны Украины/Facebook)
С начала полномасштабной войны в Украине Россия потеряла около 65 000 своих солдат — из них 300 оккупантов ВСУ ликвидировали за последние сутки.
Такие данные по состоянию на утро воскресенья, 16 октября, обнародовали в Генштабе Вооруженных Сил Украины.
Наибольшие потери за сутки противник понес на Криворожском и Бахмутском направлениях.
Общие потери россиян за время войны с 24.02 по 16.10 ориентировочно составили:
- Танки — 2529 (+5)
- Боевые бронированные машины — 5193 (+14)
- Артиллерийские системы — 1589 (+7)
- реактивные системы залпового огня ( РСЗО) — 365 (+0)
- Средства противовоздушной обороны ( ПВО) — 186 (+0)
- Самолеты — 268 (+0)
- Вертолеты — 242 (+0)
- Беспилотники ( БПЛА) оперативно-тактического уровня — 1224 (+14)
- Крылатые ракеты — 316 (+0)
- Корабли/катера — 16 (+0)
- Автомобильная техника и автоцистерны — 3959 (+8)
- Специальная техника — 143 (+1).
Россия напала на Украину 24 февраля. 16 октября – 235-й день полномасштабной войны. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине. Ракетные удары РФ по всей территории страны продолжаются и сейчас, оккупанты атакуют гражданские объекты.
За это время Кремль менял цели войны в Украине несколько раз. После провальной операции по захвату Киева и отвода войск с территорий Киевской, Черниговской и Сумской областей войска РФ сосредоточились на боях за те территории Донецкой и Луганской областей, которые до полномасштабного вторжения находились под контролем Украины.
Под контролем российских оккупантов находится только один областной центр — Херсон. Захвачены также часть Запорожской, Херсонской, Луганской, Донецкой, Николаевской и Харьковской областей.
ВСУ перешли в контрнаступление на юге и востоке Украины, нанося удары по складам РФ с боеприпасами и живой силе противника, удалось освободить почти всю Харьковскую область.
После успехов ВСУ на поле боя оккупанты в Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областях РФ провели псевдореферендумы о присоединении к РФ, а 30 сентября российский диктатор Владимир Путин объявил об аннексии захваченных украинских территорий. 21 сентября в РФ была объявлена частичная мобилизация.