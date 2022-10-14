Минус 500 военных РФ и десять танков. В Генштабе ВСУ назвали направления, где оккупанты понесли наибольшие потери за сутки 14 октября, 09:34 Войска РФ теряют тысячи единиц военной техники на войне против Украины (Фото:Минобороны Украины/Facebook)

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 64 300 своих военных, за минувшие сутки — 500.

Такие данные по состоянию на утро пятницы, 14 октября, обнародовал Генштаб Вооруженных Сил Украины в Facebook.

Наибольшие потери за сутки противник понес на Краматорском и Бахмутском направлениях.

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Также оккупанты лишились более 15 000 единиц техники, среди них:

Танки — 2521 ( +10)

+10) Боевые бронированные машины — 5172 ( +5)

+5) Артиллерийские системы — 1566 ( +10)

+10) реактивные системы залпового огня ( РСЗО) — 362 ( +5)

РСЗО) — 362 +5) Средства противовоздушной обороны ( ПВО) — 186 ( +3)

ПВО) — 186 +3) Самолеты — 268 ( +0)

+0) Вертолеты — 240 ( +6)

+6) Беспилотники ( БПЛА) оперативно-тактического уровня — 1199 ( +17)

БПЛА) оперативно-тактического уровня — 1199 +17) Крылатые ракеты — 316 ( +0)

+0) Корабли/катера — 16 ( +0)

+0) Автомобильная техника и автоцистерны — 3944 ( +9)

+9) Специальная техника — 142 ( +2)

Россия напала на Украину 24 февраля. 14 октября — 234-й день полномасштабной войны. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине. Ракетные удары РФ по всей территории страны продолжаются и сейчас, оккупанты атакуют гражданские объекты.

За это время Кремль менял цели войны в Украине несколько раз.

С начала полномасштабного вторжения под контролем российских оккупантов находится только один областной центр — Херсон. Захвачены также часть Запорожской, Херсонской, Луганской, Донецкой, Николаевской и Харьковской областей.

ВСУ перешли в контрнаступление на юге и востоке Украины, нанося удары по складам РФ с боеприпасами и живой силе противника, удалось освободить почти всю Харьковскую область.

После успехов ВСУ на поле боя оккупанты в Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областях РФ провели псевдореферендумы о присоединении к РФ, а 30 сентября российский диктатор Владимир Путин объявил об аннексии захваченных украинских территорий. 21 сентября в РФ была объявлена частичная мобилизация.