Почти 400 оккупантов и вражеская авиация. В Генштабе ВСУ рассказали, где войска РФ понесли наибольшие потери за сутки
Уничтоженная в Украине военная техника армии РФ (Фото:Минобороны Украины/Facebook)
С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 61 680 своих военных, за минувшие сутки — 350.
Такие данные по состоянию на утро пятницы, 7 октября, обнародовал Генштаб Вооруженных Сил Украины в Facebook.
Наибольшие потери за сутки противник понес на Краматорском и Криворожском направлениях.
Также оккупанты лишились более 15 000 единиц техники, среди них:
- Танки — 2466 (+17)
- Боевые бронированные машины — 5093 (+29)
- Артиллерийские системы — 1455 (+31)
- реактивные системы залпового огня (РСЗО) — 344 (+3)
- Средства противовоздушной обороны (ПВО) — 177 (+0)
- Самолеты — 266 (+0)
- Вертолеты — 233 (+1)
- Беспилотники (БПЛА) оперативно-тактического уровня — 1067 (+20)
- Крылатые ракеты — 246 (+0)
- Корабли/катера — 15 (+0)
- Автомобильная техника и автоцистерны — 3862 (+8)
- Специальная техника — 135 (+1).
Россия напала на Украину 24 февраля. 7 октября — 226-й день полномасштабной войны. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине. Ракетные удары РФ по всей территории страны продолжаются и сейчас, оккупанты атакуют гражданские объекты.
За это время Кремль менял цели войны в Украине несколько раз. После провальной операции по захвату Киева и отвода войск с территорий Киевской, Черниговской и Сумской областей войска РФ сосредоточились на боях за те территории Донецкой и Луганской областей, которые до полномасштабного вторжения находились под контролем Украины.
Под контролем российских оккупантов находится только один областной центр — Херсон. Захвачены также часть Запорожской, Херсонской, Луганской, Донецкой, Николаевской и Харьковской областей.
ВСУ перешли в контрнаступление на юге и востоке Украины, нанося удары по складам РФ с боеприпасами и живой силе противника, удалось освободить почти всю Харьковскую область.
После успехов ВСУ на поле боя оккупанты в Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областях РФ провели псевдореферендумы о присоединении к РФ, а 30 сентября российский диктатор Владимир Путин объявил об аннексии захваченных украинских территорий. 21 сентября в РФ была объявлена частичная мобилизация.