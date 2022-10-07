Почти 400 оккупантов и вражеская авиация. В Генштабе ВСУ рассказали, где войска РФ понесли наибольшие потери за сутки 7 октября, 10:58 Уничтоженная в Украине военная техника армии РФ (Фото:Минобороны Украины/Facebook)

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 61 680 своих военных, за минувшие сутки — 350.

Такие данные по состоянию на утро пятницы, 7 октября, обнародовал Генштаб Вооруженных Сил Украины в Facebook.

Наибольшие потери за сутки противник понес на Краматорском и Криворожском направлениях.

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Также оккупанты лишились более 15 000 единиц техники, среди них:

Танки — 2466 ( +17)

+17) Боевые бронированные машины — 5093 ( +29)

+29) Артиллерийские системы — 1455 ( +31)

+31) реактивные системы залпового огня ( РСЗО) — 344 ( +3)

РСЗО) — 344 +3) Средства противовоздушной обороны ( ПВО) — 177 ( +0)

ПВО) — 177 +0) Самолеты — 266 ( +0)

+0) Вертолеты — 233 ( +1)

+1) Беспилотники ( БПЛА) оперативно-тактического уровня — 1067 ( +20)

БПЛА) оперативно-тактического уровня — 1067 +20) Крылатые ракеты — 246 ( +0)

+0) Корабли/катера — 15 ( +0)

+0) Автомобильная техника и автоцистерны — 3862 ( +8)

+8) Специальная техника — 135 ( +1).

Россия напала на Украину 24 февраля. 7 октября — 226-й день полномасштабной войны. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине. Ракетные удары РФ по всей территории страны продолжаются и сейчас, оккупанты атакуют гражданские объекты.

За это время Кремль менял цели войны в Украине несколько раз. После провальной операции по захвату Киева и отвода войск с территорий Киевской, Черниговской и Сумской областей войска РФ сосредоточились на боях за те территории Донецкой и Луганской областей, которые до полномасштабного вторжения находились под контролем Украины.

Под контролем российских оккупантов находится только один областной центр — Херсон. Захвачены также часть Запорожской, Херсонской, Луганской, Донецкой, Николаевской и Харьковской областей.

ВСУ перешли в контрнаступление на юге и востоке Украины, нанося удары по складам РФ с боеприпасами и живой силе противника, удалось освободить почти всю Харьковскую область.

После успехов ВСУ на поле боя оккупанты в Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областях РФ провели псевдореферендумы о присоединении к РФ, а 30 сентября российский диктатор Владимир Путин объявил об аннексии захваченных украинских территорий. 21 сентября в РФ была объявлена частичная мобилизация.

