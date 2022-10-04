Уничтожено почти 50 танков и самолет. Генштаб ВСУ назвал потери войск РФ в Украине за сутки
С начала войны ВСУ уничтожили более 15 тысяч военной техники армии РФ (Фото:Минобороны Украины/Facebook)
С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 60 800 своих военных, за минувшие сутки — 370.
Такие данные по состоянию на утро вторника, 4 октября, обнародовал Генштаб Вооруженных Сил Украины в Facebook.
Наибольшие потери за сутки противник понес на Бахмутском и Краматорском направлениях.
Также оккупанты лишились более 15 000 единиц техники, среди них:
- Танки — 2424 (+44)
- Боевые бронированные машины — 5018 (+27)
- Артиллерийские системы — 1407 (+2)
- реактивные системы залпового огня (РСЗО) — 340 (+2)
- Средства противовоздушной обороны (ПВО) — 177 (+1)
- Самолеты — 266 (+1)
- Вертолеты — 228 (+0)
- Беспилотники (БПЛА) оперативно-тактического уровня — 1028 (+2)
- Крылатые ракеты — 246 (+0)
- Корабли/катера — 15 (+0)
- Автомобильная техника и автоцистерны — 3823 (+12)
- Специальная техника — 131 (+0).
Россия напала на Украину 24 февраля. 4 октября — 223-й день полномасштабной войны. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине. Ракетные удары РФ по всей территории страны продолжаются и сейчас, оккупанты атакуют гражданские объекты.
За это время Кремль менял цели войны в Украине несколько раз. После провальной операции по захвату Киева и отвода войск с территорий Киевской, Черниговской и Сумской областей войска РФ сосредоточились на боях за те территории Донецкой и Луганской областей, которые до полномасштабного вторжения находились под контролем Украины.
Под контролем российских оккупантов находится только один областной центр — Херсон. Захвачены также часть Запорожской, Херсонской, Луганской, Донецкой, Николаевской и Харьковской областей.
ВСУ перешли в контрнаступление на юге и востоке Украины, нанося удары по складам РФ с боеприпасами и живой силе противника, удалось освободить почти всю Харьковскую область.
После успехов ВСУ на поле боя оккупанты в Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областях РФ провели псевдореферендумы о присоединении к РФ, а 30 сентября российский диктатор Владимир Путин объявил об аннексии захваченных украинских территорий. 21 сентября в РФ была объявлена частичная мобилизация.