Уничтожено почти 50 танков и самолет. Генштаб ВСУ назвал потери войск РФ в Украине за сутки 4 октября, 08:59 С начала войны ВСУ уничтожили более 15 тысяч военной техники армии РФ (Фото:Минобороны Украины/Facebook)

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 60 800 своих военных, за минувшие сутки — 370.

Такие данные по состоянию на утро вторника, 4 октября, обнародовал Генштаб Вооруженных Сил Украины в Facebook.

Наибольшие потери за сутки противник понес на Бахмутском и Краматорском направлениях.

Видео дня

Также оккупанты лишились более 15 000 единиц техники, среди них:

Танки — 2424 ( +44)

+44) Боевые бронированные машины — 5018 ( +27)

+27) Артиллерийские системы — 1407 ( +2)

+2) реактивные системы залпового огня ( РСЗО) — 340 ( +2)

РСЗО) — 340 +2) Средства противовоздушной обороны ( ПВО) — 177 ( +1)

ПВО) — 177 +1) Самолеты — 266 ( +1)

+1) Вертолеты — 228 ( +0)

+0) Беспилотники ( БПЛА) оперативно-тактического уровня — 1028 ( +2)

БПЛА) оперативно-тактического уровня — 1028 +2) Крылатые ракеты — 246 ( +0)

+0) Корабли/катера — 15 ( +0)

+0) Автомобильная техника и автоцистерны — 3823 ( +12)

+12) Специальная техника — 131 ( +0).

Россия напала на Украину 24 февраля. 4 октября — 223-й день полномасштабной войны. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине. Ракетные удары РФ по всей территории страны продолжаются и сейчас, оккупанты атакуют гражданские объекты.

За это время Кремль менял цели войны в Украине несколько раз. После провальной операции по захвату Киева и отвода войск с территорий Киевской, Черниговской и Сумской областей войска РФ сосредоточились на боях за те территории Донецкой и Луганской областей, которые до полномасштабного вторжения находились под контролем Украины.

Под контролем российских оккупантов находится только один областной центр — Херсон. Захвачены также часть Запорожской, Херсонской, Луганской, Донецкой, Николаевской и Харьковской областей.

ВСУ перешли в контрнаступление на юге и востоке Украины, нанося удары по складам РФ с боеприпасами и живой силе противника, удалось освободить почти всю Харьковскую область.

После успехов ВСУ на поле боя оккупанты в Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областях РФ провели псевдореферендумы о присоединении к РФ, а 30 сентября российский диктатор Владимир Путин объявил об аннексии захваченных украинских территорий. 21 сентября в РФ была объявлена частичная мобилизация.