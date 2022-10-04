Уничтожено почти 50 танков и самолет. Генштаб ВСУ назвал потери войск РФ в Украине за сутки

4 октября, 08:59
Поделиться:
С начала войны ВСУ уничтожили более 15 тысяч военной техники армии РФ (Фото:Минобороны Украины/Facebook)

С начала войны ВСУ уничтожили более 15 тысяч военной техники армии РФ (Фото:Минобороны Украины/Facebook)

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 60 800 своих военных, за минувшие сутки — 370.

Такие данные по состоянию на утро вторника, 4 октября, обнародовал Генштаб Вооруженных Сил Украины в Facebook.

Наибольшие потери за сутки противник понес на Бахмутском и Краматорском направлениях.

Видео дня

https://www.youtube.com/watch?v=HqxfxIGgvJI

Также оккупанты лишились более 15 000 единиц техники, среди них:

  • Танки — 2424 (+44)
  • Боевые бронированные машины — 5018 (+27)
  • Артиллерийские системы — 1407 (+2)
  • реактивные системы залпового огня (РСЗО) — 340 (+2)
  • Средства противовоздушной обороны (ПВО) — 177 (+1)
  • Самолеты — 266 (+1)
  • Вертолеты — 228 (+0)
  • Беспилотники (БПЛА) оперативно-тактического уровня — 1028 (+2)
  • Крылатые ракеты — 246 (+0)
  • Корабли/катера — 15 (+0)
  • Автомобильная техника и автоцистерны — 3823 (+12)
  • Специальная техника — 131 (+0).
https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid05whi64w5WntyFM96hMbPEQJUty7wMBAZPJXMh8cMwa4CVvePhL21Zi4PnPfc9fZol

Россия напала на Украину 24 февраля. 4 октября — 223-й день полномасштабной войны. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине. Ракетные удары РФ по всей территории страны продолжаются и сейчас, оккупанты атакуют гражданские объекты.

За это время Кремль менял цели войны в Украине несколько раз. После провальной операции по захвату Киева и отвода войск с территорий Киевской, Черниговской и Сумской областей войска РФ сосредоточились на боях за те территории Донецкой и Луганской областей, которые до полномасштабного вторжения находились под контролем Украины.

Читайте также:
Это сломит Кремль. Эксперты назвали три сценария того, почему и как Москва начнет искать мирных переговоров с Киевом

Под контролем российских оккупантов находится только один областной центр — Херсон. Захвачены также часть Запорожской, Херсонской, Луганской, Донецкой, Николаевской и Харьковской областей.

ВСУ перешли в контрнаступление на юге и востоке Украины, нанося удары по складам РФ с боеприпасами и живой силе противника, удалось освободить почти всю Харьковскую область.

https://www.youtube.com/watch?v=XG4uSnBbEdA

После успехов ВСУ на поле боя оккупанты в Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областях РФ провели псевдореферендумы о присоединении к РФ, а 30 сентября российский диктатор Владимир Путин объявил об аннексии захваченных украинских территорий. 21 сентября в РФ была объявлена частичная мобилизация.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Война России против Украины Генштаб ВСУ российские потери

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X