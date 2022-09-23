Более 500 оккупантов и вражеская авиация. В Генштабе ВСУ рассказали, где войска РФ понесли наибольшие потери за сутки
Потери военной техники армии РФ в Украине приближаются к 15 тысячам единиц (Фото:Минобороны Украины/Facebook)
С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 56 060 своих военных, за минувшие сутки — 550.
Такие данные по состоянию на утро пятницы, 23 сентября, обнародовал Генштаб Вооруженных Сил Украины в Facebook.
Наибольшие потери за сутки противник понес на Донецком и Краматорском направлениях.
Также оккупанты лишились более 14 000 единиц техники, среди них:
- Танки — 2254 (+18)
- Боевые бронированные машины — 4796 (+20)
- Артиллерийские системы — 1355 (+14)
- реактивные системы залпового огня (РСЗО) — 326 (+8)
- Средства противовоздушной обороны (ПВО) — 170 (+1)
- Самолеты — 254 (+1)
- Вертолеты — 219 (+1)
- Беспилотники (БПЛА) оперативно-тактического уровня — 950 (+9)
- Крылатые ракеты — 240 (+1)
- Корабли/катера — 15 (+0)
- Автомобильная техника и автоцистерны — 3659 (+29)
- Специальная техника — 126 (+1).
Россия напала на Украину 24 февраля. 23 сентября — 212-й день полномасштабной войны. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине. Ракетные удары РФ по всей территории страны продолжаются и сейчас, оккупанты атакуют гражданские объекты.
За это время Кремль менял цели войны в Украине несколько раз. После провальной операции по захвату Киева и отвода войск с территорий Киевской, Черниговской и Сумской областей войска РФ сосредоточились на боях за те территории Донецкой и Луганской областей, которые до полномасштабного вторжения находились под контролем Украины.
Под контролем российских оккупантов находится только один областной центр — Херсон. Захвачены также часть Запорожской, Херсонской, Луганской, Донецкой, Николаевской и Харьковской областей.
ВСУ перешли в контрнаступление на юге и востоке Украины, нанося удары по складам РФ с боеприпасами и живой силе противника. Украинские военные освободили уже более 8000 кв. км территорий.
После успехов ВСУ на поле боя оккупанты в Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областях объявили даты проведения псевдореферендумов о присоединении к РФ. 21 сентября российский диктатор Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в РФ.
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