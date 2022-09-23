Более 500 оккупантов и вражеская авиация. В Генштабе ВСУ рассказали, где войска РФ понесли наибольшие потери за сутки 23 сентября, 09:09 Потери военной техники армии РФ в Украине приближаются к 15 тысячам единиц (Фото:Минобороны Украины/Facebook)

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 56 060 своих военных, за минувшие сутки — 550.

Такие данные по состоянию на утро пятницы, 23 сентября, обнародовал Генштаб Вооруженных Сил Украины в Facebook.

Наибольшие потери за сутки противник понес на Донецком и Краматорском направлениях.

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Также оккупанты лишились более 14 000 единиц техники, среди них:

Танки — 2254 ( +18)

+18) Боевые бронированные машины — 4796 ( +20)

+20) Артиллерийские системы — 1355 ( +14)

+14) реактивные системы залпового огня ( РСЗО) — 326 ( +8)

РСЗО) — 326 +8) Средства противовоздушной обороны ( ПВО) — 170 ( +1)

ПВО) — 170 +1) Самолеты — 254 ( +1)

+1) Вертолеты — 219 ( +1)

+1) Беспилотники ( БПЛА) оперативно-тактического уровня — 950 ( +9)

БПЛА) оперативно-тактического уровня — 950 +9) Крылатые ракеты — 240 ( +1)

+1) Корабли/катера — 15 ( +0)

+0) Автомобильная техника и автоцистерны — 3659 ( +29)

+29) Специальная техника — 126 ( +1).

Россия напала на Украину 24 февраля. 23 сентября — 212-й день полномасштабной войны. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине. Ракетные удары РФ по всей территории страны продолжаются и сейчас, оккупанты атакуют гражданские объекты.

За это время Кремль менял цели войны в Украине несколько раз. После провальной операции по захвату Киева и отвода войск с территорий Киевской, Черниговской и Сумской областей войска РФ сосредоточились на боях за те территории Донецкой и Луганской областей, которые до полномасштабного вторжения находились под контролем Украины.

Под контролем российских оккупантов находится только один областной центр — Херсон. Захвачены также часть Запорожской, Херсонской, Луганской, Донецкой, Николаевской и Харьковской областей.

ВСУ перешли в контрнаступление на юге и востоке Украины, нанося удары по складам РФ с боеприпасами и живой силе противника. Украинские военные освободили уже более 8000 кв. км территорий.

После успехов ВСУ на поле боя оккупанты в Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областях объявили даты проведения псевдореферендумов о присоединении к РФ. 21 сентября российский диктатор Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в РФ.

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