Цена вторжения в Украину. За сутки ВСУ ликвидировали 400 военных РФ, уничтожены вертолет, танки и беспилотники оккупантов
ВСУ уничтожают тысячи единиц вражеской техники (Фото:Минобороны Украины/Facebook)
С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 55 510 своих военных, за минувшие сутки — 400.
Такие данные по состоянию на утро четверга, 22 сентября, обнародовал Генштаб Вооруженных Сил Украины в Facebook.
Наибольшие потери за сутки противник понес на Донецком и Краматорском направлениях.
Также оккупанты лишились более 14 000 единиц техники, среди них:
- Танки — 2236 (+9)
- Боевые бронированные машины — 4776 (+28)
- Артиллерийские системы — 1341 (+1)
- реактивные системы залпового огня (РСЗО) — 318 (+0)
- Средства противовоздушной обороны (ПВО) — 169 (+1)
- Самолеты — 253 (+0)
- Вертолеты — 218 (+1)
- Беспилотники (БПЛА) оперативно-тактического уровня — 941 (+9)
- Крылатые ракеты — 240 (+1)
- Корабли/катера — 15 (+0)
- Автомобильная техника и автоцистерны — 3630 (+20)
- Специальная техника — 125 (+0).
Россия напала на Украину 24 февраля. 22 сентября — 211-й день полномасштабной войны. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине. Ракетные удары РФ по всей территории страны продолжаются и сейчас, оккупанты атакуют гражданские объекты.
За это время Кремль менял цели войны в Украине несколько раз. После провальной операции по захвату Киева и отвода войск с территорий Киевской, Черниговской и Сумской областей войска РФ сосредоточились на боях за те территории Донецкой и Луганской областей, которые до полномасштабного вторжения находились под контролем Украины.
Под контролем российских оккупантов находится только один областной центр — Херсон. Захвачены также часть Запорожской, Херсонской, Луганской, Донецкой, Николаевской и Харьковской областей.
ВСУ перешли в контрнаступление на юге и востоке Украины, нанося удары по складам РФ с боеприпасами и живой силе противника. Украинские военные освободили уже более 8000 кв. км территорий.
После успехов ВСУ на поле боя оккупанты в Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областях объявили даты проведения псевдореферендумов о присоединении к РФ. 21 сентября российский диктатор Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в РФ.
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