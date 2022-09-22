Цена вторжения в Украину. За сутки ВСУ ликвидировали 400 военных РФ, уничтожены вертолет, танки и беспилотники оккупантов 22 сентября, 09:46 ВСУ уничтожают тысячи единиц вражеской техники (Фото:Минобороны Украины/Facebook)

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 55 510 своих военных, за минувшие сутки — 400.

Такие данные по состоянию на утро четверга, 22 сентября, обнародовал Генштаб Вооруженных Сил Украины в Facebook.

Наибольшие потери за сутки противник понес на Донецком и Краматорском направлениях.

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Также оккупанты лишились более 14 000 единиц техники, среди них:

Танки — 2236 ( +9)

+9) Боевые бронированные машины — 4776 ( +28)

+28) Артиллерийские системы — 1341 ( +1)

+1) реактивные системы залпового огня ( РСЗО) — 318 ( +0)

РСЗО) — 318 +0) Средства противовоздушной обороны ( ПВО) — 169 ( +1)

ПВО) — 169 +1) Самолеты — 253 ( +0)

+0) Вертолеты — 218 ( +1)

+1) Беспилотники ( БПЛА) оперативно-тактического уровня — 941 ( +9)

БПЛА) оперативно-тактического уровня — 941 +9) Крылатые ракеты — 240 ( +1)

+1) Корабли/катера — 15 ( +0)

+0) Автомобильная техника и автоцистерны — 3630 ( +20)

+20) Специальная техника — 125 ( +0).

Россия напала на Украину 24 февраля. 22 сентября — 211-й день полномасштабной войны. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине. Ракетные удары РФ по всей территории страны продолжаются и сейчас, оккупанты атакуют гражданские объекты.

За это время Кремль менял цели войны в Украине несколько раз. После провальной операции по захвату Киева и отвода войск с территорий Киевской, Черниговской и Сумской областей войска РФ сосредоточились на боях за те территории Донецкой и Луганской областей, которые до полномасштабного вторжения находились под контролем Украины.

Под контролем российских оккупантов находится только один областной центр — Херсон. Захвачены также часть Запорожской, Херсонской, Луганской, Донецкой, Николаевской и Харьковской областей.

ВСУ перешли в контрнаступление на юге и востоке Украины, нанося удары по складам РФ с боеприпасами и живой силе противника. Украинские военные освободили уже более 8000 кв. км территорий.

После успехов ВСУ на поле боя оккупанты в Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областях объявили даты проведения псевдореферендумов о присоединении к РФ. 21 сентября российский диктатор Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в РФ.

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