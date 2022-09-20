Минус самолет и более 150 оккупантов. Где войска РФ понесли наибольшие потери в Украине за сутки

20 сентября, 08:58
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ВСУ уничтожили уже более 14 тысяч единиц российской военной техники (Фото:Минобороны Украины/Facebook)

ВСУ уничтожили уже более 14 тысяч единиц российской военной техники (Фото:Минобороны Украины/Facebook)

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 54 810 своих военных, за минувшие сутки — 160.

Такие данные по состоянию на утро вторника, 20 сентября, обнародовал Генштаб Вооруженных Сил Украины в Facebook.

Наибольшие потери за сутки противник понес на Бахмутском и Донецком направлениях.

Видео дня

https://www.youtube.com/watch?v=Ip86oIvv99c&t=20s

Также оккупанты лишились более 14 000 единиц техники, среди них:

  • Танки — 2216 (+4)
  • Боевые бронированные машины — 4724 (+4)
  • Артиллерийские системы — 1323 (+10)
  • реактивные системы залпового огня (РСЗО) — 318 (+6)
  • Средства противовоздушной обороны (ПВО) — 168 (+0)
  • Самолеты — 252 (+1)
  • Вертолеты — 217 (+0)
  • Беспилотники (БПЛА) оперативно-тактического уровня — 925 (+5)
  • Крылатые ракеты — 239 (+1)
  • Корабли/катера — 15 (+0)
  • Автомобильная техника и автоцистерны — 3587 (+6)
  • Специальная техника — 125 (+0).
https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02C3Cxveba6qFLDVw8SuELMEHGcPxPDHo72LoREbAeX9x8BN7iqu9aiNDWGGugX5jDl

Россия напала на Украину 24 февраля. 20 сентября — 209-й день полномасштабной войны. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине. Ракетные удары РФ по всей территории страны продолжаются и сейчас, оккупанты атакуют гражданские объекты.

За это время Кремль менял цели войны в Украине несколько раз. После провальной операции по захвату Киева и отвода войск с территорий Киевской, Черниговской и Сумской областей войска РФ сосредоточились на боях за те территории Донецкой и Луганской областей, которые до полномасштабного вторжения находились под контролем Украины.

https://www.youtube.com/watch?v=aPoFX-54NrU

Под контролем российских оккупантов находится только один областной центр — Херсон. Захвачены также часть Запорожской, Херсонской, Луганской, Донецкой, Николаевской и Харьковской областей.

ВСУ перешли в контрнаступление на юге и востоке Украины, нанося удары по складам РФ с боеприпасами и живой силе противника. Украинские военные освободили уже более 8000 кв. км территорий.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Война России против Украины Генштаб ВСУ российские потери

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