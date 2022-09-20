Минус самолет и более 150 оккупантов. Где войска РФ понесли наибольшие потери в Украине за сутки 20 сентября, 08:58 ВСУ уничтожили уже более 14 тысяч единиц российской военной техники (Фото:Минобороны Украины/Facebook)

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 54 810 своих военных, за минувшие сутки — 160.

Такие данные по состоянию на утро вторника, 20 сентября, обнародовал Генштаб Вооруженных Сил Украины в Facebook.

Наибольшие потери за сутки противник понес на Бахмутском и Донецком направлениях.



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Также оккупанты лишились более 14 000 единиц техники, среди них:

Танки — 2216 ( +4)

+4) Боевые бронированные машины — 4724 ( +4)

+4) Артиллерийские системы — 1323 ( +10)

+10) реактивные системы залпового огня ( РСЗО) — 318 ( +6)

РСЗО) — 318 +6) Средства противовоздушной обороны ( ПВО) — 168 ( +0)

ПВО) — 168 +0) Самолеты — 252 ( +1)

+1) Вертолеты — 217 ( +0)

+0) Беспилотники ( БПЛА) оперативно-тактического уровня — 925 ( +5)

БПЛА) оперативно-тактического уровня — 925 +5) Крылатые ракеты — 239 ( +1)

+1) Корабли/катера — 15 ( +0)

+0) Автомобильная техника и автоцистерны — 3587 ( +6)

+6) Специальная техника — 125 ( +0).

Россия напала на Украину 24 февраля. 20 сентября — 209-й день полномасштабной войны. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине. Ракетные удары РФ по всей территории страны продолжаются и сейчас, оккупанты атакуют гражданские объекты.

За это время Кремль менял цели войны в Украине несколько раз. После провальной операции по захвату Киева и отвода войск с территорий Киевской, Черниговской и Сумской областей войска РФ сосредоточились на боях за те территории Донецкой и Луганской областей, которые до полномасштабного вторжения находились под контролем Украины.

Под контролем российских оккупантов находится только один областной центр — Херсон. Захвачены также часть Запорожской, Херсонской, Луганской, Донецкой, Николаевской и Харьковской областей.

ВСУ перешли в контрнаступление на юге и востоке Украины, нанося удары по складам РФ с боеприпасами и живой силе противника. Украинские военные освободили уже более 8000 кв. км территорий.

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