Почти 500 оккупантов, самолет и вертолет. В Генштабе ВСУ назвали направление, где войска РФ понесли наибольшие потери в Украине за сутки
ВСУ идут в контрнаступление, уничтожая российских оккупантов (Фото:МО/Facebook)
С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 50 610 своих военных.
Такие данные по состоянию на утро среды, 7 сентября, обнародовал Генштаб Вооруженных Сил Украины в Facebook.
Наибольшие потери за сутки враг понес на Донецком направлении.
Также оккупанты лишились более 13 000 единиц техники, среди них:
- Танки — 2097 (+20)
- Боевые бронированные машины — 4520 (+36)
- Артиллерийские системы — 1194 (+15)
- реактивные системы залпового огня (РСЗО) — 300 (+4)
- Средства противовоздушной обороны (ПВО) — 156 (+0)
- Самолеты — 237 (+1)
- Вертолеты — 208 (+1)
- Беспилотники (БПЛА) оперативно-тактического уровня — 880 (+4)
- Крылатые ракеты — 214 (+5)
- Корабли/катера — 15 (+0)
- Автомобильная техника и автоцистерны — 3320 (+15)
- Специальная техника — 109 (+0).
Россия напала на Украину 24 февраля. 7 сентября — 196-й день полномасштабной войны. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине. Ракетные удары РФ по всей территории страны продолжаются и сейчас, оккупанты атакуют гражданские объекты.
За это время Кремль менял цели войны в Украине несколько раз. После провальной операции по захвату Киева и отвода войск с территорий Киевской, Черниговской и Сумской областей войска РФ сосредоточились на боях за те территории Донецкой и Луганской областей, которые до полномасштабного вторжения находились под контролем Украины.
Под контролем российских оккупантов находится только один областной центр — Херсон. Захвачены также часть Запорожской, Херсонской, Луганской, Донецкой, Николаевской и Харьковской областей.
ВСУ переходят в контрнаступление на юге Украины и других направлениях, нанося удары по складам РФ с боеприпасами и живой силе противника.
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