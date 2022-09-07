Почти 500 оккупантов, самолет и вертолет. В Генштабе ВСУ назвали направление, где войска РФ понесли наибольшие потери в Украине за сутки

7 сентября, 09:34
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ВСУ идут в контрнаступление, уничтожая российских оккупантов (Фото:МО/Facebook)

ВСУ идут в контрнаступление, уничтожая российских оккупантов (Фото:МО/Facebook)

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 50 610 своих военных.

Такие данные по состоянию на утро среды, 7 сентября, обнародовал Генштаб Вооруженных Сил Украины в Facebook.

Наибольшие потери за сутки враг понес на Донецком направлении.

Видео дня

https://www.youtube.com/watch?v=w3pYRwaAPkA

Также оккупанты лишились более 13 000 единиц техники, среди них:

  • Танки — 2097 (+20)
  • Боевые бронированные машины — 4520 (+36)
  • Артиллерийские системы — 1194 (+15)
  • реактивные системы залпового огня (РСЗО) — 300 (+4)
  • Средства противовоздушной обороны (ПВО) — 156 (+0)
  • Самолеты — 237 (+1)
  • Вертолеты — 208 (+1)
  • Беспилотники (БПЛА) оперативно-тактического уровня — 880 (+4)
  • Крылатые ракеты — 214 (+5)
  • Корабли/катера — 15 (+0)
  • Автомобильная техника и автоцистерны — 3320 (+15)
  • Специальная техника — 109 (+0).
https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02YCWgDcfnt4oqxnhG41HXvfTZDkTDj9N4Pzt4BBTeXwbJCsskYGRWWkdaxGw3vZGjl

Россия напала на Украину 24 февраля. 7 сентября — 196-й день полномасштабной войны. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине. Ракетные удары РФ по всей территории страны продолжаются и сейчас, оккупанты атакуют гражданские объекты.

https://www.youtube.com/watch?v=AsU5GeJGFXk

За это время Кремль менял цели войны в Украине несколько раз. После провальной операции по захвату Киева и отвода войск с территорий Киевской, Черниговской и Сумской областей войска РФ сосредоточились на боях за те территории Донецкой и Луганской областей, которые до полномасштабного вторжения находились под контролем Украины.

Под контролем российских оккупантов находится только один областной центр — Херсон. Захвачены также часть Запорожской, Херсонской, Луганской, Донецкой, Николаевской и Харьковской областей.

ВСУ переходят в контрнаступление на юге Украины и других направлениях, нанося удары по складам РФ с боеприпасами и живой силе противника.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Война России против Украины Генштаб ВСУ российские потери

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