Почти 500 оккупантов, самолет и вертолет. В Генштабе ВСУ назвали направление, где войска РФ понесли наибольшие потери в Украине за сутки 7 сентября, 09:34 ВСУ идут в контрнаступление, уничтожая российских оккупантов (Фото:МО/Facebook)

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 50 610 своих военных.

Такие данные по состоянию на утро среды, 7 сентября, обнародовал Генштаб Вооруженных Сил Украины в Facebook.

Наибольшие потери за сутки враг понес на Донецком направлении.

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Также оккупанты лишились более 13 000 единиц техники, среди них:

Танки — 2097 ( +20)

+20) Боевые бронированные машины — 4520 ( +36)

+36) Артиллерийские системы — 1194 ( +15)

+15) реактивные системы залпового огня ( РСЗО) — 300 ( +4)

РСЗО) — 300 +4) Средства противовоздушной обороны ( ПВО) — 156 ( +0)

ПВО) — 156 +0) Самолеты — 237 ( +1)

+1) Вертолеты — 208 ( +1)

+1) Беспилотники ( БПЛА) оперативно-тактического уровня — 880 ( +4)

БПЛА) оперативно-тактического уровня — 880 +4) Крылатые ракеты — 214 ( +5)

+5) Корабли/катера — 15 ( +0)

+0) Автомобильная техника и автоцистерны — 3320 ( +15)

+15) Специальная техника — 109 ( +0).

Россия напала на Украину 24 февраля. 7 сентября — 196-й день полномасштабной войны. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине. Ракетные удары РФ по всей территории страны продолжаются и сейчас, оккупанты атакуют гражданские объекты.

За это время Кремль менял цели войны в Украине несколько раз. После провальной операции по захвату Киева и отвода войск с территорий Киевской, Черниговской и Сумской областей войска РФ сосредоточились на боях за те территории Донецкой и Луганской областей, которые до полномасштабного вторжения находились под контролем Украины.

Под контролем российских оккупантов находится только один областной центр — Херсон. Захвачены также часть Запорожской, Херсонской, Луганской, Донецкой, Николаевской и Харьковской областей.

ВСУ переходят в контрнаступление на юге Украины и других направлениях, нанося удары по складам РФ с боеприпасами и живой силе противника.

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