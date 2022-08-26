Минус 400 оккупантов и семь танков. Где войска РФ понесли наибольшие потери за сутки 26 августа, 09:52 Уничтоженная ВСУ техника российских оккупантов (Фото:МО/Facebook)

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 46 250 своих военных.

Такие данные по состоянию на утро пятницы, 26 августа, обнародовал Генштаб Вооруженных Сил Украины в Facebook.

Наибольшие потери за сутки враг понес на Донецком направлении.

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Также оккупанты лишились более 12 000 единиц техники, среди них:

Танки — 1936 ( +7)

+7) Боевые бронированные машины — 4251 ( +6)

+6) Артиллерийские системы — 1040 ( +3)

+3) реактивные системы залпового огня ( РСЗО) — 272 ( +0)

РСЗО) — 272 +0) Средства противовоздушной обороны ( ПВО) — 148 ( +0)

ПВО) — 148 +0) Самолеты — 234 ( +0)

+0) Вертолеты — 202 ( +0)

+0) Беспилотники ( БПЛА) оперативно-тактического уровня — 834 ( +6)

БПЛА) оперативно-тактического уровня — 834 +6) Крылатые ракеты — 196 ( +0)

+0) Корабли/катера — 15 ( +0)

+0) Автомобильная техника и автоцистерны — 3162 ( +2)

+2) Специальная техника — 99 ( +0).

Россия напала на Украину 24 февраля. 26 августа — 184-й день полномасштабной войны. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине. Ракетные удары РФ по всей территории страны продолжаются и сейчас, оккупанты атакуют гражданские объекты.

За это время Кремль менял цели войны в Украине несколько раз. После провальной операции по захвату Киева и отвода войск с территорий Киевской, Черниговской и Сумской областей войска РФ сосредоточились на боях за те территории Донецкой и Луганской областей, которые до полномасштабного вторжения находились под контролем Украины.

Под контролем российских оккупантов находится только один областной центр — Херсон. Захвачены также часть Запорожской, Херсонской, Луганской, Донецкой и Харьковской областей.

В отдельных районах украинские войска переходят в контрнаступление, нанося удары по складам РФ с боеприпасами.

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