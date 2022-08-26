Минус 400 оккупантов и семь танков. Где войска РФ понесли наибольшие потери за сутки
Уничтоженная ВСУ техника российских оккупантов (Фото:МО/Facebook)
С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 46 250 своих военных.
Такие данные по состоянию на утро пятницы, 26 августа, обнародовал Генштаб Вооруженных Сил Украины в Facebook.
Наибольшие потери за сутки враг понес на Донецком направлении.
Также оккупанты лишились более 12 000 единиц техники, среди них:
- Танки — 1936 (+7)
- Боевые бронированные машины — 4251 (+6)
- Артиллерийские системы — 1040 (+3)
- реактивные системы залпового огня (РСЗО) — 272 (+0)
- Средства противовоздушной обороны (ПВО) — 148 (+0)
- Самолеты — 234 (+0)
- Вертолеты — 202 (+0)
- Беспилотники (БПЛА) оперативно-тактического уровня — 834 (+6)
- Крылатые ракеты — 196 (+0)
- Корабли/катера — 15 (+0)
- Автомобильная техника и автоцистерны — 3162 (+2)
- Специальная техника — 99 (+0).
Россия напала на Украину 24 февраля. 26 августа — 184-й день полномасштабной войны. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине. Ракетные удары РФ по всей территории страны продолжаются и сейчас, оккупанты атакуют гражданские объекты.
За это время Кремль менял цели войны в Украине несколько раз. После провальной операции по захвату Киева и отвода войск с территорий Киевской, Черниговской и Сумской областей войска РФ сосредоточились на боях за те территории Донецкой и Луганской областей, которые до полномасштабного вторжения находились под контролем Украины.
Под контролем российских оккупантов находится только один областной центр — Херсон. Захвачены также часть Запорожской, Херсонской, Луганской, Донецкой и Харьковской областей.
В отдельных районах украинские войска переходят в контрнаступление, нанося удары по складам РФ с боеприпасами.
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