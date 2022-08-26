Минус 400 оккупантов и семь танков. Где войска РФ понесли наибольшие потери за сутки

26 августа, 09:52
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Уничтоженная ВСУ техника российских оккупантов (Фото:МО/Facebook)

Уничтоженная ВСУ техника российских оккупантов (Фото:МО/Facebook)

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 46 250 своих военных.

Такие данные по состоянию на утро пятницы, 26 августа, обнародовал Генштаб Вооруженных Сил Украины в Facebook.

Наибольшие потери за сутки враг понес на Донецком направлении.

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Также оккупанты лишились более 12 000 единиц техники, среди них:

  • Танки — 1936 (+7)
  • Боевые бронированные машины — 4251 (+6)
  • Артиллерийские системы — 1040 (+3)
  • реактивные системы залпового огня (РСЗО) — 272 (+0)
  • Средства противовоздушной обороны (ПВО) — 148 (+0)
  • Самолеты — 234 (+0)
  • Вертолеты — 202 (+0)
  • Беспилотники (БПЛА) оперативно-тактического уровня — 834 (+6)
  • Крылатые ракеты — 196 (+0)
  • Корабли/катера — 15 (+0)
  • Автомобильная техника и автоцистерны — 3162 (+2)
  • Специальная техника — 99 (+0).
https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02DbBVZekSXrMqj58z3oQ4zUMHZR8m7vQiR3fcdG3pp3EgVH7QhQbNQZrVugPPXV3Gl

Россия напала на Украину 24 февраля. 26 августа — 184-й день полномасштабной войны. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине. Ракетные удары РФ по всей территории страны продолжаются и сейчас, оккупанты атакуют гражданские объекты.

За это время Кремль менял цели войны в Украине несколько раз. После провальной операции по захвату Киева и отвода войск с территорий Киевской, Черниговской и Сумской областей войска РФ сосредоточились на боях за те территории Донецкой и Луганской областей, которые до полномасштабного вторжения находились под контролем Украины.

https://www.youtube.com/watch?v=TJw1PpdBtvk

Под контролем российских оккупантов находится только один областной центр — Херсон. Захвачены также часть Запорожской, Херсонской, Луганской, Донецкой и Харьковской областей.

В отдельных районах украинские войска переходят в контрнаступление, нанося удары по складам РФ с боеприпасами.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Война России против Украины Генштаб ВСУ российские потери

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