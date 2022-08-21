Минус пять танков и 300 оккупантов. В Генштабе ВСУ назвали направления, где армия РФ понесла наибольшие потери 21 августа, 10:09 Уничтоженная техника российских оккупантов (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 45 200 своих военных.



Такие данные по состоянию на утро воскресенья, 21 августа, обнародовал Генштаб Вооруженных Сил Украины в Facebook.



Наибольшие потери враг понес на Донецком и Николаевском направлениях.



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Также оккупанты потеряли более 12 000 единиц техники, среди них:



Танки — 1912 ( +5)

+5) Боевые бронированные машины — 4224 ( +12)

+12) Артиллерийские системы — 1028 ( +10)

+10) реактивные системы залпового огня ( РСЗО) — 266 ( +0)

РСЗО) — 266 +0) Средства противовоздушной обороны ( ПВО) — 141 ( +0)

ПВО) — 141 +0) Самолеты — 234 ( +0)

+0) Вертолеты — 197 ( +0)

+0) Беспилотники ( БПЛА) оперативно-тактического уровня — 806 ( +3)

БПЛА) оперативно-тактического уровня — 806 +3) Крылатые ракеты — 190 ( +0)

+0) Корабли/катера — 15 ( +0)

+0) Автомобильная техника и автоцистерны — 3143 ( +6)

+6) Специальная техника — 99 ( +2).

Россия напала на Украину 24 февраля. 21 августа — 179-й день полномасштабной войны. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине. Ракетные удары РФ по всей территории страны продолжаются и сейчас, оккупанты атакуют гражданские объекты.

За это время Кремль менял цели войны в Украине несколько раз. После провальной операции по захвату Киева и отвода войск с территорий Киевской, Черниговской и Сумской областей войска РФ сосредоточились на боях за те территории Донецкой и Луганской областей, которые до полномасштабного вторжения находились под контролем Украины.



Под контролем российских оккупантов находится только один областной центр — Херсон. Захвачены также часть Запорожской, Херсонской, Луганской, Донецкой и Харьковской областей.



В отдельных районах украинские войска переходят в контрнаступление, нанося удары по складам РФ с боеприпасами.



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