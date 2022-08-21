Минус пять танков и 300 оккупантов. В Генштабе ВСУ назвали направления, где армия РФ понесла наибольшие потери

21 августа, 10:09
Уничтоженная техника российских оккупантов (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

Уничтоженная техника российских оккупантов (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 45 200 своих военных.

Такие данные по состоянию на утро воскресенья, 21 августа, обнародовал Генштаб Вооруженных Сил Украины в Facebook.

Наибольшие потери враг понес на Донецком и Николаевском направлениях.

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Также оккупанты потеряли более 12 000 единиц техники, среди них:

  • Танки — 1912 (+5)
  • Боевые бронированные машины — 4224 (+12)
  • Артиллерийские системы — 1028 (+10)
  • реактивные системы залпового огня (РСЗО) — 266 (+0)
  • Средства противовоздушной обороны (ПВО) — 141 (+0)
  • Самолеты — 234 (+0)
  • Вертолеты — 197 (+0)
  • Беспилотники (БПЛА) оперативно-тактического уровня — 806 (+3)
  • Крылатые ракеты — 190 (+0)
  • Корабли/катера — 15 (+0)
  • Автомобильная техника и автоцистерны — 3143 (+6)
  • Специальная техника — 99 (+2).

Россия напала на Украину 24 февраля. 21 августа — 179-й день полномасштабной войны. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине. Ракетные удары РФ по всей территории страны продолжаются и сейчас, оккупанты атакуют гражданские объекты.

За это время Кремль менял цели войны в Украине несколько раз. После провальной операции по захвату Киева и отвода войск с территорий Киевской, Черниговской и Сумской областей войска РФ сосредоточились на боях за те территории Донецкой и Луганской областей, которые до полномасштабного вторжения находились под контролем Украины.

https://www.youtube.com/watch?v=n5XUX5DjM2I

Под контролем российских оккупантов находится только один областной центр — Херсон. Захвачены также часть Запорожской, Херсонской, Луганской, Донецкой и Харьковской областей.

В отдельных районах украинские войска переходят в контрнаступление, нанося удары по складам РФ с боеприпасами.

Редактор: Виктория Бедрак

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Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Война России против Украины российские потери

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