Еще минус 400 оккупантов за сутки. В Генштабе ВСУ назвали направление, где армия РФ понесла наибольшие потери

19 августа, 09:42
ВСУ уничтожают технику армии РФ (Фото:МО)

ВСУ уничтожают технику армии РФ (Фото:МО)

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 44 700 своих военных.

Такие данные по состоянию на утро пятницы, 19 августа, обнародовал Генштаб Вооруженных Сил Украины в Facebook.

Наибольшие потери за сутки враг понес на Донецком направлении.

Видео дня

https://www.youtube.com/watch?v=NH002K75FAg&t=7s

Также оккупанты лишились более 12 000 единиц техники, среди них:

  • Танки — 1899 (+10)
  • Боевые бронированные машины — 4195 (+16)
  • Артиллерийские системы — 1016 (+6)
  • реактивные системы залпового огня (РСЗО) — 266 (+1)
  • Средства противовоздушной обороны (ПВО) — 141 (+5)
  • Самолеты — 234 (+0)
  • Вертолеты — 197 (+0)
  • Беспилотники (БПЛА) оперативно-тактического уровня — 795 (+2)
  • Крылатые ракеты — 190 (+0)
  • Корабли/катера — 15 (+0)
  • Автомобильная техника и автоцистерны — 3130 (+69)
  • Специальная техника — 94 (+1).
https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0PPj6zXBeJGj5VXDiEQRSfWgRXzvPzzwL4HTXTXESKRYwcMUMy1sEUhzoCuFGA2nbl

Россия напала на Украину 24 февраля. 19 августа — 177-й день полномасштабной войны. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине. Ракетные удары РФ по всей территории страны продолжаются и сейчас, оккупанты атакуют гражданские объекты.

За это время Кремль менял цели войны в Украине несколько раз. После провальной операции по захвату Киева и отвода войск с территорий Киевской, Черниговской и Сумской областей войска РФ сосредоточились на боях за те территории Донецкой и Луганской областей, которые до полномасштабного вторжения находились под контролем Украины.

https://www.youtube.com/watch?v=n5XUX5DjM2I

Под контролем российских оккупантов находится только один областной центр — Херсон. Захвачены также часть Запорожской, Херсонской, Луганской, Донецкой и Харьковской областей.

В отдельных районах украинские войска переходят в контрнаступление, нанося удары по складам РФ с боеприпасами.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Война России против Украины Генштаб ВСУ российские потери

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