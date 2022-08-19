Еще минус 400 оккупантов за сутки. В Генштабе ВСУ назвали направление, где армия РФ понесла наибольшие потери 19 августа, 09:42 ВСУ уничтожают технику армии РФ (Фото:МО)

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 44 700 своих военных.

Такие данные по состоянию на утро пятницы, 19 августа, обнародовал Генштаб Вооруженных Сил Украины в Facebook.

Наибольшие потери за сутки враг понес на Донецком направлении.

Видео дня

Также оккупанты лишились более 12 000 единиц техники, среди них:

Танки — 1899 ( +10)

+10) Боевые бронированные машины — 4195 ( +16)

+16) Артиллерийские системы — 1016 ( +6)

+6) реактивные системы залпового огня ( РСЗО) — 266 ( +1)

РСЗО) — 266 +1) Средства противовоздушной обороны ( ПВО) — 141 ( +5)

ПВО) — 141 +5) Самолеты — 234 ( +0)

+0) Вертолеты — 197 ( +0)

+0) Беспилотники ( БПЛА) оперативно-тактического уровня — 795 ( +2)

БПЛА) оперативно-тактического уровня — 795 +2) Крылатые ракеты — 190 ( +0)

+0) Корабли/катера — 15 ( +0)

+0) Автомобильная техника и автоцистерны — 3130 ( +69)

+69) Специальная техника — 94 ( +1).

Россия напала на Украину 24 февраля. 19 августа — 177-й день полномасштабной войны. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине. Ракетные удары РФ по всей территории страны продолжаются и сейчас, оккупанты атакуют гражданские объекты.

За это время Кремль менял цели войны в Украине несколько раз. После провальной операции по захвату Киева и отвода войск с территорий Киевской, Черниговской и Сумской областей войска РФ сосредоточились на боях за те территории Донецкой и Луганской областей, которые до полномасштабного вторжения находились под контролем Украины.

Под контролем российских оккупантов находится только один областной центр — Херсон. Захвачены также часть Запорожской, Херсонской, Луганской, Донецкой и Харьковской областей.

В отдельных районах украинские войска переходят в контрнаступление, нанося удары по складам РФ с боеприпасами.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.