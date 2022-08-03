Ликвидировали почти 200 оккупантов. Генштаб ВСУ обновил данные о потерях войск РФ в Украине за сутки 3 августа, 09:41 ВСУ уничтожили вражеский беспилотник (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 41 350 своих военных.

Такие данные по состоянию на утро среды, 3 августа, обнародовал Генштаб Вооруженных Сил Украины в Facebook.

Наибольшие потери за сутки враг понес на Бахмутском и Донецком направлениях.

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Также оккупанты лишились более 11 000 единиц техники, среди них:

Танки — 1774 ( +6)

+6) Боевые бронированные машины — 4022 ( +8)

+8) Артиллерийские системы — 939 ( +3)

+3) реактивные системы залпового огня ( РСЗО) — 259 ( +0)

РСЗО) — 259 +0) Средства противовоздушной обороны ( ПВО) — 118 ( +1)

ПВО) — 118 +1) Самолеты — 223 ( +0)

+0) Вертолеты — 191 ( +0)

+0) Беспилотники ( БПЛА) оперативно-тактического уровня — 740 ( +1)

БПЛА) оперативно-тактического уровня — 740 +1) Крылатые ракеты — 180 ( +6)

+6) Корабли/катера — 15 ( +0)

+0) Автомобильная техника и автоцистерны — 2922 ( +8)

+8) Специальная техника — 83 ( +1).

Россия напала на Украину 24 февраля. 3 августа — 161-й день полномасштабной войны. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине. Ракетные удары РФ по всей территории страны продолжаются и сейчас, оккупанты атакуют гражданские объекты.

За это время Кремль менял цели войны в Украине несколько раз. После провальной операции по захвату Киева и отвода войск с территорий Киевской, Черниговской и Сумской областей войска РФ сосредоточились на боях за те территории Донецкой и Луганской областей, которые до полномасштабного вторжения находились под контролем Украины.

Под контролем российских оккупантов находится только один областной центр — Херсон. Захвачены также часть Запорожской, Херсонской, Луганской, Донецкой и Харьковской областей.

В отдельных районах украинские войска переходят в контрнаступление, нанося удары по складам РФ с боеприпасами.

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