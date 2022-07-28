Больше всего на криворожском направлении. Генштаб озвучил новые данные о потерях РФ в войне против Украине

28 июля, 09:58
ВСУ ликвидировали в Украине уже более 40 тысяч российских оккупантов (Фото:МО)

ВСУ ликвидировали в Украине уже более 40 тысяч российских оккупантов (Фото:МО)

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 40 230 своих военных.

Такие данные по состоянию на утро четверга, 28 июля, обнародовал Генштаб Вооруженных Сил Украины в Facebook.

Наибольшие потери за сутки враг понес на Криворожском направлении.

Видео дня
https://www.youtube.com/watch?v=sIAj6OGGnIM

Также оккупанты лишились более 11 000 единиц техники, среди них:

  • Танки — 1742 (+4)
  • Боевые бронированные машины — 3979 (+8)
  • Артиллерийские системы — 894 (+11)
  • реактивные системы залпового огня (РСЗО) — 258 (+0)
  • Средства противовоздушной обороны (ПВО) — 117 (+0)
  • Самолеты — 222 (+0)
  • Вертолеты — 190 (+0)
  • Беспилотники (БПЛА) оперативно-тактического уровня — 729 (+3)
  • Крылатые ракеты — 174 (+0)
  • Корабли/катера — 15 (+0)
  • Автомобильная техника и автоцистерны — 2854 (+7)
  • Специальная техника — 75 (+0).
https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0tqKiucfnwKL9vAYvHoEYhk73GTr5s6awG18DJaGVSuWqT6csbDBPfBLSu5qRDkE5l

Россия напала на Украину 24 февраля. 28 июля — 155-й день полномасштабной войны. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине. Ракетные удары РФ по всей территории страны продолжаются и сейчас, оккупанты атакуют гражданские объекты.

https://www.youtube.com/watch?v=JWfP7DdbLX4&t=2s

За это время Кремль менял цели войны в Украине несколько раз. После провальной операции по захвату Киева и отвода войск с территорий Киевской, Черниговской и Сумской областей войска РФ сосредоточились на боях за те территории Донецкой и Луганской областей, которые до полномасштабного вторжения находились под контролем Украины.

Под контролем российских оккупантов находится только один областной центр — Херсон. Захвачены также часть Запорожской, Херсонской, Луганской и Харьковской областей.

В отдельных районах украинские войска переходят в контрнаступление, нанося удары по складам РФ с боеприпасами.

Редактор: Татьяна Габедава

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Война России против Украины Генштаб ВСУ российские потери

Эксклюзивы НВ

Просто царь: если Киевское княжество начиналось с военной псевдодемократии, где князь совещался с дружиной и вече, то возникшее гораздо позже Московское княжество изначально было авторитарным, замечает историк Сергей Громенко. (Фото:Вероника Крецу / НВ)
Ментальные братья Путина /
Чем в XII веке Московщина отличалась от Киевщины и как правильно называть Россию — интервью с историком
28 июля, 07:20
Политика
Сезонное питание делает блюда более питательными (Фото:Ola Mishchenko/Unsplash)
Здоровая диета — это дорого? /
Пять способов, получить максимальную пользу от еды
28 июля, 07:00
Питание
Дмитрий Тузов
Политический обозреватель, ведущий Радио НВ
Путин готовится к новой войне

Сейчас Путину нужно перемирие. На его путинских условиях. Но что дальше?

27 июля, 23:13
Мнения
Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X