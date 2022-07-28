Больше всего на криворожском направлении. Генштаб озвучил новые данные о потерях РФ в войне против Украине 28 июля, 09:58 ВСУ ликвидировали в Украине уже более 40 тысяч российских оккупантов (Фото:МО)

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 40 230 своих военных.

Такие данные по состоянию на утро четверга, 28 июля, обнародовал Генштаб Вооруженных Сил Украины в Facebook.

Наибольшие потери за сутки враг понес на Криворожском направлении.

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Также оккупанты лишились более 11 000 единиц техники, среди них:

Танки — 1742 ( +4)

+4) Боевые бронированные машины — 3979 ( +8)

+8) Артиллерийские системы — 894 ( +11)

+11) реактивные системы залпового огня ( РСЗО) — 258 ( +0)

РСЗО) — 258 +0) Средства противовоздушной обороны ( ПВО) — 117 ( +0)

ПВО) — 117 +0) Самолеты — 222 ( +0)

+0) Вертолеты — 190 ( +0)

+0) Беспилотники ( БПЛА) оперативно-тактического уровня — 729 ( +3)

БПЛА) оперативно-тактического уровня — 729 +3) Крылатые ракеты — 174 ( +0)

+0) Корабли/катера — 15 ( +0)

+0) Автомобильная техника и автоцистерны — 2854 ( +7)

+7) Специальная техника — 75 ( +0).

Россия напала на Украину 24 февраля. 28 июля — 155-й день полномасштабной войны. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине. Ракетные удары РФ по всей территории страны продолжаются и сейчас, оккупанты атакуют гражданские объекты.

За это время Кремль менял цели войны в Украине несколько раз. После провальной операции по захвату Киева и отвода войск с территорий Киевской, Черниговской и Сумской областей войска РФ сосредоточились на боях за те территории Донецкой и Луганской областей, которые до полномасштабного вторжения находились под контролем Украины.

Под контролем российских оккупантов находится только один областной центр — Херсон. Захвачены также часть Запорожской, Херсонской, Луганской и Харьковской областей.

В отдельных районах украинские войска переходят в контрнаступление, нанося удары по складам РФ с боеприпасами.

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