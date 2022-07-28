Больше всего на криворожском направлении. Генштаб озвучил новые данные о потерях РФ в войне против Украине
ВСУ ликвидировали в Украине уже более 40 тысяч российских оккупантов (Фото:МО)
С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 40 230 своих военных.
Такие данные по состоянию на утро четверга, 28 июля, обнародовал Генштаб Вооруженных Сил Украины в Facebook.
Наибольшие потери за сутки враг понес на Криворожском направлении.
Также оккупанты лишились более 11 000 единиц техники, среди них:
- Танки — 1742 (+4)
- Боевые бронированные машины — 3979 (+8)
- Артиллерийские системы — 894 (+11)
- реактивные системы залпового огня (РСЗО) — 258 (+0)
- Средства противовоздушной обороны (ПВО) — 117 (+0)
- Самолеты — 222 (+0)
- Вертолеты — 190 (+0)
- Беспилотники (БПЛА) оперативно-тактического уровня — 729 (+3)
- Крылатые ракеты — 174 (+0)
- Корабли/катера — 15 (+0)
- Автомобильная техника и автоцистерны — 2854 (+7)
- Специальная техника — 75 (+0).
Россия напала на Украину 24 февраля. 28 июля — 155-й день полномасштабной войны. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине. Ракетные удары РФ по всей территории страны продолжаются и сейчас, оккупанты атакуют гражданские объекты.
За это время Кремль менял цели войны в Украине несколько раз. После провальной операции по захвату Киева и отвода войск с территорий Киевской, Черниговской и Сумской областей войска РФ сосредоточились на боях за те территории Донецкой и Луганской областей, которые до полномасштабного вторжения находились под контролем Украины.
Под контролем российских оккупантов находится только один областной центр — Херсон. Захвачены также часть Запорожской, Херсонской, Луганской и Харьковской областей.
В отдельных районах украинские войска переходят в контрнаступление, нанося удары по складам РФ с боеприпасами.
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