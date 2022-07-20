Еще один самолет и 200 военных РФ. В Генштабе ВСУ озвучили потери российских оккупантов в Украине за сутки

20 июля, 08:58
С начала полномасштабного вторжения РФ украинские военные уничтожили 1700 танков оккупантов (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

С начала полномасштабного вторжения РФ украинские военные уничтожили 1700 танков оккупантов (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 38 750 своих военных.

Такие данные по состоянию на утро среды, 20 июля, обнародовал Генштаб Вооруженных Сил Украины в Facebook.

Наибольшие потери за сутки враг понес на Бахмутском направлении.

Видео дня
https://www.youtube.com/watch?v=7q9OTmRihUk

Также оккупанты лишились почти 11 000 единиц техники, среди них:

  • Танки — 1700 (+9)
  • Боевые бронированные машины — 3905 (+13)
  • Артиллерийские системы — 856 (+5)
  • реактивные системы залпового огня (РСЗО) — 250 (+2)
  • Средства противовоздушной обороны (ПВО) — 113 (+0)
  • Самолеты — 221 (+1)
  • Вертолеты — 188 (+0)
  • Беспилотники (БПЛА) оперативно-тактического уровня — 703 (+10)
  • Крылатые ракеты — 167 (+1)
  • Корабли/катера — 15 (+0)
  • Автомобильная техника и автоцистерны — 2775 (+8)
  • Специальная техника — 70 (+0).
https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02SYXUwA8BNauc3dwPZedTJb9xozf51W8NrVfVcKSBcteu1bCHsobmFN7f1xw1cdecl

Россия напала на Украину 24 февраля. 20 июля — 147-й день полномасштабной войны. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине. Ракетные удары РФ по всей территории страны продолжаются и сейчас, оккупанты атакуют гражданские объекты.

За это время Кремль менял цели войны в Украине несколько раз. После провальной операции по захвату Киева и отвода войск с территорий Киевской, Черниговской и Сумской областей войска РФ сосредоточились на боях за те территории Донецкой и Луганской областей, которые до полномасштабного вторжения находились под контролем Украины.

https://www.youtube.com/watch?v=iYwhcmbg32M&t=2s

Под контролем российских оккупантов находится только один областной центр — Херсон. Захвачены также часть Запорожской, Херсонской, Луганской и Харьковской областей.

В отдельных районах украинские войска переходят в контрнаступление, а российские войска несут потери.

Редактор: Татьяна Габедава

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Война России против Украины Генштаб ВСУ российские потери

Эксклюзивы НВ

Владимир Путин (Фото:Sputnik/Sergei Guneev/Pool via REUTERS)
«Врать, пытать и убивать» /
Кремль одновременно меняет имена в правительстве и готовится возродить сталинские чистки — Преображенский
20 июля, 09:09
Страны
Павел Баев
Норвежский политолог
Что ищет Путин на Ближнем Востоке?

План действий России по Саудовской Аравии разбивается об Иран

20 июля, 08:43
Мнения
Гибридные авто (Фото:motorbiscuit.com)
Мягкая электрификация /
Пять лучших гибридных б/у авто
20 июля, 07:00
Выбор авто
Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X