Еще один самолет и 200 военных РФ. В Генштабе ВСУ озвучили потери российских оккупантов в Украине за сутки 20 июля, 08:58 С начала полномасштабного вторжения РФ украинские военные уничтожили 1700 танков оккупантов (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 38 750 своих военных.

Такие данные по состоянию на утро среды, 20 июля, обнародовал Генштаб Вооруженных Сил Украины в Facebook.

Наибольшие потери за сутки враг понес на Бахмутском направлении.

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Также оккупанты лишились почти 11 000 единиц техники, среди них:

Танки — 1700 ( +9)

+9) Боевые бронированные машины — 3905 ( +13)

+13) Артиллерийские системы — 856 ( +5)

+5) реактивные системы залпового огня ( РСЗО) — 250 ( +2)

РСЗО) — 250 +2) Средства противовоздушной обороны ( ПВО) — 113 ( +0)

ПВО) — 113 +0) Самолеты — 221 ( +1)

+1) Вертолеты — 188 ( +0)

+0) Беспилотники ( БПЛА) оперативно-тактического уровня — 703 ( +10)

БПЛА) оперативно-тактического уровня — 703 +10) Крылатые ракеты — 167 ( +1)

+1) Корабли/катера — 15 ( +0)

+0) Автомобильная техника и автоцистерны — 2775 ( +8)

+8) Специальная техника — 70 ( +0).

Россия напала на Украину 24 февраля. 20 июля — 147-й день полномасштабной войны. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине. Ракетные удары РФ по всей территории страны продолжаются и сейчас, оккупанты атакуют гражданские объекты.

За это время Кремль менял цели войны в Украине несколько раз. После провальной операции по захвату Киева и отвода войск с территорий Киевской, Черниговской и Сумской областей войска РФ сосредоточились на боях за те территории Донецкой и Луганской областей, которые до полномасштабного вторжения находились под контролем Украины.

Под контролем российских оккупантов находится только один областной центр — Херсон. Захвачены также часть Запорожской, Херсонской, Луганской и Харьковской областей.

В отдельных районах украинские войска переходят в контрнаступление, а российские войска несут потери.

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