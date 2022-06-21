300 военных РФ, десять беспилотников и семь крылатых ракет. В Генштабе ВСУ рассказали, где оккупанты понесли наибольшие потери за сутки 21 июня, 09:23 Цей матеріал також доступний українською Оккупанты уже потеряли в Украине почти 10 тысяч единиц техники (Фото:Генштаб ВСУ)

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 34 100 своих военных.

Такие данные по состоянию на утро вторника, 21 июня, обнародовал Генштаб Вооруженных сил Украины в Facebook.

Наибольшие потери за сутки враг понес на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

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Также оккупанты лишились более 9800 единиц техники, среди них:

Танки — 1496 ( +19)

+19) Боевые бронированные машины — 3606 ( +18)

+18) Артиллерийские системы — 752 ( +3)

+3) реактивные системы залпового огня ( РСЗО) — 239 ( +1)

РСЗО) — 239 +1) Средства противовоздушной обороны ( ПВО) — 98 ( +0)

ПВО) — 98 +0) Самолеты — 216 ( +0)

+0) Вертолеты — 181 ( +1)

+1) Беспилотники ( БПЛА) оперативно-тактического уровня — 611 ( +10)

БПЛА) оперативно-тактического уровня — 611 +10) Крылатые ракеты — 137 ( +7)

+7) Корабли/катера — 14 ( +0)

+0) Автомобильная техника и автоцистерны — 2537 ( +10)

+10) Специальная техника — 59 ( +4).

Россия напала на Украину 24 февраля. 21 июня — 118-й день полномасштабной войны. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине.

За это время Кремль менял цели войны в Украине несколько раз. После провальной операции по захвату Киева и отвода войск с территорий Киевской, Черниговской и Сумской областей войска РФ сосредоточились на боях за те территории Донецкой и Луганской областей, которые до полномасштабного вторжения находились под контролем Украины.

Под контролем российских оккупантов находится только один областной центр — Херсон. Захвачены также часть Запорожской, Херсонской и Харьковской областей.

В отдельных районах украинские войска переходят в контрнаступление, а российские войска несут потери.

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