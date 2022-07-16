Потери РФ в войне против Украины: Генштаб рассказал, где ВСУ ликвидировали больше всего оккупантов за сутки

16 июля, 10:19
ВСУ продолжают ликвидировать в Украине оккупантов и вражескую технику (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

ВСУ продолжают ликвидировать в Украине оккупантов и вражескую технику (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 38 140 своих военных.

Такие данные по состоянию на утро субботы, 16 июля, обнародовал Генштаб Вооруженных сил Украины в Facebook.

Наибольшие потери за сутки враг понес на Бахмутском направлении.

Видео дня
https://www.youtube.com/watch?v=A_GL82zpq6w&t=5s

Также оккупанты лишились почти 11 000 единиц техники, среди них:

  • Танки — 1677 (+5)
  • Боевые бронированные машины — 3874 (+8)
  • Артиллерийские системы — 846 (+4)
  • реактивные системы залпового огня (РСЗО) — 247 (+0)
  • Средства противовоздушной обороны (ПВО) — 109 (+0)
  • Самолеты — 220 (+0)
  • Вертолеты — 188 (+0)
  • Беспилотники (БПЛА) оперативно-тактического уровня — 687 (+6)
  • Крылатые ракеты — 162 (+7)
  • Корабли/катера — 15 (+0)
  • Автомобильная техника и автоцистерны — 2735 (+4)
  • Специальная техника — 68 (+1).
https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02GA1eps44N3FnQJFbpKA6o93itxaWxWFPrYr2Q954fm93baxDZicLcZ1EbrrNVqdRl

Россия напала на Украину 24 февраля. 16 июля — 143-й день полномасштабной войны. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине. Ракетные удары РФ по всей территории страны продолжаются и сейчас, оккупанты атакуют гражданские объекты.

https://www.youtube.com/watch?v=qWnRG5WDy1Q

За это время Кремль менял цели войны в Украине несколько раз. После провальной операции по захвату Киева и отвода войск с территорий Киевской, Черниговской и Сумской областей войска РФ сосредоточились на боях за те территории Донецкой и Луганской областей, которые до полномасштабного вторжения находились под контролем Украины.

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Под контролем российских оккупантов находится только один областной центр — Херсон. Захвачены также часть Запорожской, Херсонской, Луганской и Харьковской областей.

В отдельных районах украинские войска переходят в контрнаступление, а российские войска несут потери.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Война России против Украины Генштаб ВСУ российские потери

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