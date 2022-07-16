Потери РФ в войне против Украины: Генштаб рассказал, где ВСУ ликвидировали больше всего оккупантов за сутки 16 июля, 10:19 ВСУ продолжают ликвидировать в Украине оккупантов и вражескую технику (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 38 140 своих военных.

Такие данные по состоянию на утро субботы, 16 июля, обнародовал Генштаб Вооруженных сил Украины в Facebook.

Наибольшие потери за сутки враг понес на Бахмутском направлении.

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Также оккупанты лишились почти 11 000 единиц техники, среди них:

Танки — 1677 ( +5)

+5) Боевые бронированные машины — 3874 ( +8)

+8) Артиллерийские системы — 846 ( +4)

+4) реактивные системы залпового огня ( РСЗО) — 247 ( +0)

РСЗО) — 247 +0) Средства противовоздушной обороны ( ПВО) — 109 ( +0)

ПВО) — 109 +0) Самолеты — 220 ( +0)

+0) Вертолеты — 188 ( +0)

+0) Беспилотники ( БПЛА) оперативно-тактического уровня — 687 ( +6)

БПЛА) оперативно-тактического уровня — 687 +6) Крылатые ракеты — 162 ( +7)

+7) Корабли/катера — 15 ( +0)

+0) Автомобильная техника и автоцистерны — 2735 ( +4)

+4) Специальная техника — 68 ( +1).

Россия напала на Украину 24 февраля. 16 июля — 143-й день полномасштабной войны. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине. Ракетные удары РФ по всей территории страны продолжаются и сейчас, оккупанты атакуют гражданские объекты.

За это время Кремль менял цели войны в Украине несколько раз. После провальной операции по захвату Киева и отвода войск с территорий Киевской, Черниговской и Сумской областей войска РФ сосредоточились на боях за те территории Донецкой и Луганской областей, которые до полномасштабного вторжения находились под контролем Украины.

Под контролем российских оккупантов находится только один областной центр — Херсон. Захвачены также часть Запорожской, Херсонской, Луганской и Харьковской областей.

В отдельных районах украинские войска переходят в контрнаступление, а российские войска несут потери.

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