Еще минус 340 оккупантов. В Генштабе ВСУ рассказали о потерях армии РФ в Украине за сутки 8 декабря, 09:53 Армия РФ потеряла почти 19 тысяч единиц техники с начала вторжения в Украину (Фото:Минобороны Украины/Facebook)

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 93 080 своих военных, за минувшие сутки — 340.

Такие данные по состоянию на утро четверга, 8 декабря, обнародовал Генштаб Вооруженных Сил Украины в Facebook.

Также оккупанты лишились почти 19 000 единиц техники, среди них:

Видео дня

Танки — 2937 ( +2)

+2) Боевые бронированные машины — 5911 ( +2)

+2) Артиллерийские системы — 1925 ( +2)

+2) реактивные системы залпового огня ( РСЗО) — 395 ( +0)

РСЗО) — 395 +0) Средства противовоздушной обороны ( ПВО) — 211 ( +0)

ПВО) — 211 +0) Самолеты — 281 ( +0)

+0) Вертолеты — 264 ( +0)

+0) Беспилотники ( БПЛА) оперативно-тактического уровня — 1603(+2)

БПЛА) оперативно-тактического уровня — 1603(+2) Крылатые ракеты — 592 ( +0)

+0) Корабли/катера — 16 ( +0)

+0) Автомобильная техника и автоцистерны — 4528(+21)

Специальная техника — 164 ( +1)

Россия напала на Украину 24 февраля. 8 декабря — 288-й день полномасштабной войны. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине. Ракетные удары РФ по всей территории страны продолжаются и сейчас, оккупанты атакуют гражданские объекты.

За это время Кремль менял цели войны в Украине несколько раз.

На данный момент российскими оккупантами захвачены часть Запорожской, Херсонской, Луганской, Донецкой, Николаевской и Харьковской областей.

ВСУ перешли в контрнаступление на юге и востоке Украины, нанося удары по складам РФ с боеприпасами и живой силе противника, удалось освободить почти всю Харьковскую область. 11 ноября украинские военные также освободили Херсон и выбили оккупантов с правого берега Херсонской области. ВСУ также постепенно освобождают Луганскую область.

После бегства войск РФ из Херсона наиболее сложная обстановка сохраняется в Донецкой области.

С октября войска РФ также начали атаковать объекты критической инфраструктуры по всей Украине, оставляя жителей городов без света, воды и тепла.