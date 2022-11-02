Минус 800 оккупантов, самолет и вертолет. В Генштабе ВСУ назвали направления, где войска РФ понесли наибольшие потери за сутки 2 ноября, 09:47 Армия РФ несет огромные потери на войне против Украины (Фото:Минобороны Украины/Facebook)

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 73 270 своих военных, за минувшие сутки — 800.

Такие данные по состоянию на утро среды, 2 ноября, обнародовал Генштаб Вооруженных Сил Украины в Facebook.

Наибольшие потери войска РФ понесли на Авдеевском и Лиманском направлениях.

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Также оккупанты лишились более 17 000 единиц техники, среди них:

Танки — 2714 ( +16)

+16) Боевые бронированные машины — 5525 ( +24)

+24) Артиллерийские системы — 1733 ( +3)

+3) реактивные системы залпового огня ( РСЗО) — 387 ( +4)

РСЗО) — 387 +4) Средства противовоздушной обороны ( ПВО) — 198 ( +1)

ПВО) — 198 +1) Самолеты — 277 ( +1)

+1) Вертолеты — 258 ( +1)

+1) Беспилотники ( БПЛА) оперативно-тактического уровня — 1438(+23)

БПЛА) оперативно-тактического уровня — 1438(+23) Крылатые ракеты — 397 ( +0)

+0) Корабли/катера — 16 ( +0)

+0) Автомобильная техника и автоцистерны — 4153 ( +10)

+10) Специальная техника — 154 ( +0)

Россия напала на Украину 24 февраля. 2 ноября — 252-й день полномасштабной войны. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине. Ракетные удары РФ по всей территории страны продолжаются и сейчас, оккупанты атакуют гражданские объекты.

За это время Кремль менял цели войны в Украине несколько раз.

С начала полномасштабного вторжения под контролем российских оккупантов находится только один областной центр — Херсон. Захвачены также часть Запорожской, Херсонской, Луганской, Донецкой, Николаевской и Харьковской областей.

ВСУ перешли в контрнаступление на юге и востоке Украины, нанося удары по складам РФ с боеприпасами и живой силе противника, удалось освободить почти всю Харьковскую область.

После успехов ВСУ на поле боя оккупанты в Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областях РФ провели псевдореферендумы о присоединении к РФ, а 30 сентября российский диктатор Владимир Путин объявил об аннексии захваченных украинских территорий. 21 сентября в РФ была объявлена частичная мобилизация.