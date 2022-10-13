Минус шесть вертолетов и 420 оккупантов. В Генштабе ВСУ обновили данные о потерях армии РФ в Украине за сутки
Войска РФ потеряли в Украине уже тысячи единиц военной техники (Фото:Минобороны Украины)
С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 63 800 своих военных, за минувшие сутки — 420.
Такие данные по состоянию на утро четверга, 13 октября, обнародовал Генштаб Вооруженных Сил Украины в Facebook.
Наибольшие потери за сутки противник понес на Краматорском и Криворожском направлениях.
Также оккупанты лишились более 15 000 единиц техники, среди них:
- Танки — 2511 (+6)
- Боевые бронированные машины — 5167 (+11)
- Артиллерийские системы — 1556 (+17)
- реактивные системы залпового огня (РСЗО) — 357 (+2)
- Средства противовоздушной обороны (ПВО) — 183 (+0)
- Самолеты — 268 (+0)
- Вертолеты — 240 (+6)
- Беспилотники (БПЛА) оперативно-тактического уровня — 1182 (+33)
- Крылатые ракеты — 316 (+0)
- Корабли/катера — 16 (+0)
- Автомобильная техника и автоцистерны — 3935 (+9)
- Специальная техника — 140 (+0)
Россия напала на Украину 24 февраля. 13 октября — 233-й день полномасштабной войны. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине. Ракетные удары РФ по всей территории страны продолжаются и сейчас, оккупанты атакуют гражданские объекты.
За это время Кремль менял цели войны в Украине несколько раз.
Под контролем российских оккупантов находится только один областной центр — Херсон. Захвачены также часть Запорожской, Херсонской, Луганской, Донецкой, Николаевской и Харьковской областей.
ВСУ перешли в контрнаступление на юге и востоке Украины, нанося удары по складам РФ с боеприпасами и живой силе противника, удалось освободить почти всю Харьковскую область.
После успехов ВСУ на поле боя оккупанты в Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областях РФ провели псевдореферендумы о присоединении к РФ, а 30 сентября российский диктатор Владимир Путин объявил об аннексии захваченных украинских территорий. 21 сентября в РФ была объявлена частичная мобилизация.