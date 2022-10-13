Минус шесть вертолетов и 420 оккупантов. В Генштабе ВСУ обновили данные о потерях армии РФ в Украине за сутки 13 октября, 09:29 Войска РФ потеряли в Украине уже тысячи единиц военной техники (Фото:Минобороны Украины)

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 63 800 своих военных, за минувшие сутки — 420.

Такие данные по состоянию на утро четверга, 13 октября, обнародовал Генштаб Вооруженных Сил Украины в Facebook.

Наибольшие потери за сутки противник понес на Краматорском и Криворожском направлениях.

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Также оккупанты лишились более 15 000 единиц техники, среди них:

Танки — 2511 ( +6)

+6) Боевые бронированные машины — 5167 ( +11)

+11) Артиллерийские системы — 1556 ( +17)

+17) реактивные системы залпового огня ( РСЗО) — 357 ( +2)

РСЗО) — 357 +2) Средства противовоздушной обороны ( ПВО) — 183 ( +0)

ПВО) — 183 +0) Самолеты — 268 ( +0)

+0) Вертолеты — 240 ( +6)

+6) Беспилотники ( БПЛА) оперативно-тактического уровня — 1182 ( +33)

БПЛА) оперативно-тактического уровня — 1182 +33) Крылатые ракеты — 316 ( +0)

+0) Корабли/катера — 16 ( +0)

+0) Автомобильная техника и автоцистерны — 3935 ( +9)

+9) Специальная техника — 140 ( +0)

Россия напала на Украину 24 февраля. 13 октября — 233-й день полномасштабной войны. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине. Ракетные удары РФ по всей территории страны продолжаются и сейчас, оккупанты атакуют гражданские объекты.

За это время Кремль менял цели войны в Украине несколько раз.

Под контролем российских оккупантов находится только один областной центр — Херсон. Захвачены также часть Запорожской, Херсонской, Луганской, Донецкой, Николаевской и Харьковской областей.

ВСУ перешли в контрнаступление на юге и востоке Украины, нанося удары по складам РФ с боеприпасами и живой силе противника, удалось освободить почти всю Харьковскую область.

После успехов ВСУ на поле боя оккупанты в Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областях РФ провели псевдореферендумы о присоединении к РФ, а 30 сентября российский диктатор Владимир Путин объявил об аннексии захваченных украинских территорий. 21 сентября в РФ была объявлена частичная мобилизация.