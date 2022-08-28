Минус 250 оккупантов и три танка. Генштаб ВСУ рассказал, где войска РФ понесли наибольшие потери за сутки 28 августа, 09:20 Уничтоженная российская техника (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 46 750 своих военных.



Такие данные по состоянию на утро воскресенья, 28 августа, обнародовал Генштаб Вооруженных Сил Украины в Facebook.



Наибольшие потери за сутки враг понес на Донецком направлении.



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Также оккупанты потеряли более 12 000 единиц техники, среди них:



Танки — 1942 ( +3)

+3) Боевые бронированные машины — 4257 ( +3)

+3) Артиллерийские системы — 1050 ( +5)

+5) реактивные системы залпового огня ( РСЗО) — 274 ( +0)

РСЗО) — 274 +0) Средства противовоздушной обороны ( ПВО) — 148 ( +0)

ПВО) — 148 +0) Самолеты — 234 ( +0)

+0) Вертолеты — 202 ( +0)

+0) Беспилотники ( БПЛА) оперативно-тактического уровня — 838 ( +2)

БПЛА) оперативно-тактического уровня — 838 +2) Крылатые ракеты — 196 ( +0)

+0) Корабли/катера — 15 ( +0)

+0) Автомобильная техника и автоцистерны — 3171 ( +6)

+6) Специальная техника — 99 ( +0).

Россия напала на Украину 24 февраля. 28 августа — 186-й день полномасштабной войны. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине. Ракетные удары РФ по всей территории страны продолжаются и сейчас, оккупанты атакуют гражданские объекты.



За это время Кремль менял цели войны в Украине несколько раз. После провальной операции по захвату Киева и отвода войск с территорий Киевской, Черниговской и Сумской областей войска РФ сосредоточились на боях за те территории Донецкой и Луганской областей, которые до полномасштабного вторжения находились под контролем Украины.



Под контролем российских оккупантов находится только один областной центр — Херсон. Захвачены также часть Запорожской, Херсонской, Луганской, Донецкой, Николаевской и Харьковской областей.



В отдельных районах украинские войска переходят в контрнаступление, нанося удары по складам РФ с боеприпасами.



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