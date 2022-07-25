Почти 200 оккупантов и один самолет за сутки. Генштаб ВСУ назвал направление, где войска РФ понесли наибольшие потери
ВСУ уничтожили в Украине уже более 11 тысяч единиц техники российских оккупантов (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)
С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 39 700 своих военных.
Такие данные по состоянию на утро понедельника, 25 июля, обнародовал Генштаб Вооруженных Сил Украины в Facebook.
Наибольшие потери за сутки враг понес на Краматорском направлении.
Также оккупанты лишились более 11 000 единиц техники, среди них:
- Танки — 1730 (+8)
- Боевые бронированные машины — 3950 (+8)
- Артиллерийские системы — 876 (+7)
- реактивные системы залпового огня (РСЗО) — 257 (+2)
- Средства противовоздушной обороны (ПВО) — 116 (+3)
- Самолеты — 222 (+1)
- Вертолеты — 188 (+0)
- Беспилотники (БПЛА) оперативно-тактического уровня — 719 (+5)
- Крылатые ракеты — 174 (+4)
- Корабли/катера — 15 (+0)
- Автомобильная техника и автоцистерны — 2832 (+9)
- Специальная техника — 73 (+0).
Россия напала на Украину 24 февраля. 25 июля — 152-й день полномасштабной войны. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине. Ракетные удары РФ по всей территории страны продолжаются и сейчас, оккупанты атакуют гражданские объекты.
За это время Кремль менял цели войны в Украине несколько раз. После провальной операции по захвату Киева и отвода войск с территорий Киевской, Черниговской и Сумской областей войска РФ сосредоточились на боях за те территории Донецкой и Луганской областей, которые до полномасштабного вторжения находились под контролем Украины.
Под контролем российских оккупантов находится только один областной центр — Херсон. Захвачены также часть Запорожской, Херсонской, Луганской и Харьковской областей.
В отдельных районах украинские войска переходят в контрнаступление, а российские войска несут потери.
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