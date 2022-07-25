Почти 200 оккупантов и один самолет за сутки. Генштаб ВСУ назвал направление, где войска РФ понесли наибольшие потери

25 июля, 09:58
ВСУ уничтожили в Украине уже более 11 тысяч единиц техники российских оккупантов (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

ВСУ уничтожили в Украине уже более 11 тысяч единиц техники российских оккупантов (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 39 700 своих военных.

Такие данные по состоянию на утро понедельника, 25 июля, обнародовал Генштаб Вооруженных Сил Украины в Facebook.

Наибольшие потери за сутки враг понес на Краматорском направлении.

Видео дня
https://www.youtube.com/watch?v=PZqaApnq9ME

Также оккупанты лишились более 11 000 единиц техники, среди них:

  • Танки — 1730 (+8)
  • Боевые бронированные машины — 3950 (+8)
  • Артиллерийские системы — 876 (+7)
  • реактивные системы залпового огня (РСЗО) — 257 (+2)
  • Средства противовоздушной обороны (ПВО) — 116 (+3)
  • Самолеты — 222 (+1)
  • Вертолеты — 188 (+0)
  • Беспилотники (БПЛА) оперативно-тактического уровня — 719 (+5)
  • Крылатые ракеты — 174 (+4)
  • Корабли/катера — 15 (+0)
  • Автомобильная техника и автоцистерны — 2832 (+9)
  • Специальная техника — 73 (+0).
https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02CD7VgtoeaGXS4g4LFetmVnAeZDNGbEEJk6DUZQ7yKbTeWXc3QgyHZjTCQQfdfsGFl

Россия напала на Украину 24 февраля. 25 июля — 152-й день полномасштабной войны. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине. Ракетные удары РФ по всей территории страны продолжаются и сейчас, оккупанты атакуют гражданские объекты.

https://www.youtube.com/watch?v=nlPHes50xoc

За это время Кремль менял цели войны в Украине несколько раз. После провальной операции по захвату Киева и отвода войск с территорий Киевской, Черниговской и Сумской областей войска РФ сосредоточились на боях за те территории Донецкой и Луганской областей, которые до полномасштабного вторжения находились под контролем Украины.

https://www.youtube.com/embed/ubTzV8-PXNA

Под контролем российских оккупантов находится только один областной центр — Херсон. Захвачены также часть Запорожской, Херсонской, Луганской и Харьковской областей.

В отдельных районах украинские войска переходят в контрнаступление, а российские войска несут потери.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Война России против Украины Генштаб ВСУ российские потери

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