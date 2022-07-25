Почти 200 оккупантов и один самолет за сутки. Генштаб ВСУ назвал направление, где войска РФ понесли наибольшие потери 25 июля, 09:58 ВСУ уничтожили в Украине уже более 11 тысяч единиц техники российских оккупантов (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 39 700 своих военных.

Такие данные по состоянию на утро понедельника, 25 июля, обнародовал Генштаб Вооруженных Сил Украины в Facebook.

Наибольшие потери за сутки враг понес на Краматорском направлении.

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Также оккупанты лишились более 11 000 единиц техники, среди них:

Танки — 1730 ( +8)

+8) Боевые бронированные машины — 3950 ( +8)

+8) Артиллерийские системы — 876 ( +7)

+7) реактивные системы залпового огня ( РСЗО) — 257 ( +2)

РСЗО) — 257 +2) Средства противовоздушной обороны ( ПВО) — 116 ( +3)

ПВО) — 116 +3) Самолеты — 222 ( +1)

+1) Вертолеты — 188 ( +0)

+0) Беспилотники ( БПЛА) оперативно-тактического уровня — 719 ( +5)

БПЛА) оперативно-тактического уровня — 719 +5) Крылатые ракеты — 174 ( +4)

+4) Корабли/катера — 15 ( +0)

+0) Автомобильная техника и автоцистерны — 2832 ( +9)

+9) Специальная техника — 73 ( +0).

Россия напала на Украину 24 февраля. 25 июля — 152-й день полномасштабной войны. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине. Ракетные удары РФ по всей территории страны продолжаются и сейчас, оккупанты атакуют гражданские объекты.

За это время Кремль менял цели войны в Украине несколько раз. После провальной операции по захвату Киева и отвода войск с территорий Киевской, Черниговской и Сумской областей войска РФ сосредоточились на боях за те территории Донецкой и Луганской областей, которые до полномасштабного вторжения находились под контролем Украины.

Под контролем российских оккупантов находится только один областной центр — Херсон. Захвачены также часть Запорожской, Херсонской, Луганской и Харьковской областей.

В отдельных районах украинские войска переходят в контрнаступление, а российские войска несут потери.

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