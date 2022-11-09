Новые данные Генштаба: ВСУ ликвидировали почти 800 военных РФ за сутки, уничтожены 15 вражеских танков 9 ноября, 09:44 РФ потеряла в Украине уже почти 80 тысяч своих военных (Фото:Минобороны Украины/Facebook)

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 77 950 своих военных, за минувшие сутки — 780.

Такие данные по состоянию на утро среды, 9 ноября, обнародовал Генштаб Вооруженных Сил Украины в Facebook.

Также оккупанты лишились более 17 000 единиц техники, среди них:

Видео дня

Танки — 2801 ( +15)

+15) Боевые бронированные машины — 5666 ( +12)

+12) Артиллерийские системы — 1802 ( +11)

+11) реактивные системы залпового огня ( РСЗО) — 393 ( +2)

РСЗО) — 393 +2) Средства противовоздушной обороны ( ПВО) — 205 ( +2)

ПВО) — 205 +2) Самолеты — 278 ( +1)

+1) Вертолеты — 260 ( +0)

+0) Беспилотники ( БПЛА) оперативно-тактического уровня — 1483(+7)

БПЛА) оперативно-тактического уровня — 1483(+7) Крылатые ракеты — 399 ( +0)

+0) Корабли/катера — 16 ( +0)

+0) Автомобильная техника и автоцистерны — 4227 ( +11)

+11) Специальная техника — 159 ( +2)

Россия напала на Украину 24 февраля. 9 ноября — 259-й день полномасштабной войны. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине. Ракетные удары РФ по всей территории страны продолжаются и сейчас, оккупанты атакуют гражданские объекты.

За это время Кремль менял цели войны в Украине несколько раз.

С начала полномасштабного вторжения под контролем российских оккупантов находится только один областной центр — Херсон. Захвачены также часть Запорожской, Херсонской, Луганской, Донецкой, Николаевской и Харьковской областей.

ВСУ перешли в контрнаступление на юге и востоке Украины, нанося удары по складам РФ с боеприпасами и живой силе противника, удалось освободить почти всю Харьковскую область.

После успехов ВСУ на поле боя оккупанты в Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областях РФ провели псевдореферендумы о присоединении к РФ, а 30 сентября российский диктатор Владимир Путин объявил об аннексии захваченных украинских территорий. 21 сентября в РФ была объявлена частичная мобилизация.