Потери России в Украине: ВСУ ликвидировали уже 23 тысячи оккупантов — Генштаб
Украинские военные уничтожают технику оккупантов (Фото:Генштабе ВСУ)
С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 23 000 своих солдат.
Война России против Украины — главные события 29 апреля
Такие данные по состоянию на утро пятницы, 29 апреля, обнародовали в Генштабе Вооруженных сил Украины.
- танков — 986 ед.,
- боевых бронированных машин — 2418 ед.,
- артиллерийских систем — 435 ед.,
- РСЗО — 151 ед.,
- средства ПВО — 73 ед.,
- самолетов — 189 ед.,
- вертолетов — 155 ед.,
- автомобильной техники — 1695 ед.,
- корабли/катера — 8 ед.,
- цистерн с ГСМ — 76,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 229 ед.,
- спецтехника — 31 ед.
- пусковые установки ОТРК/ТРК — 4 ед.
Россия напала на Украину 24 февраля. 29 апреля — 65-й день полномасштабной войны. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине.
С первых дней войны наиболее сложная ситуация отмечалась в Харькове, Чернигове, Сумах, Мариуполе. Более месяца Россия обстреливала Киев и окрестности столицы, полностью уничтожив ряд населенных пунктов.
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