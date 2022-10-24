Генштаб ВСУ озвучил общие потери войск РФ в Украине за восемь месяцев полномасштабного вторжения

24 октября, 09:31
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За восемь месяцев войны ВСУ ликвидировали более 16 тысяч единиц техники армии РФ (Фото:Минобороны Украины)

За восемь месяцев войны ВСУ ликвидировали более 16 тысяч единиц техники армии РФ (Фото:Минобороны Украины)

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 67 940 своих военных, за минувшие сутки — 470.

Такие данные по состоянию на утро понедельника, 24 октября, обнародовал Генштаб Вооруженных Сил Украины в Facebook.

Также оккупанты лишились более 16 000 единиц техники, среди них:

Видео дня

https://www.youtube.com/watch?v=zl64uBK47Zw&feature=emb_title
  • Танки — 2590 (+6)
  • Боевые бронированные машины — 5295 (+11)
  • Артиллерийские системы — 1673 (+6)
  • реактивные системы залпового огня (РСЗО) — 375 (+1)
  • Средства противовоздушной обороны (ПВО) — 189 (+0)
  • Самолеты — 270 (+0)
  • Вертолеты — 245 (+0)
  • Беспилотники (БПЛА) оперативно-тактического уровня — 1370(+9)
  • Крылатые ракеты — 350 (+0)
  • Корабли/катера — 16 (+0)
  • Автомобильная техника и автоцистерны — 4044 (+5)
  • Специальная техника — 149 (+1)
https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0MzBctuuX3yRhggmHEeEUTzVhU3SXDWsbQbB9sDPzBTtdxzgQFYfmgc3aBfj2tuqBl

Россия напала на Украину 24 февраля. 24 октября — 244-й день полномасштабной войны. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине. Ракетные удары РФ по всей территории страны продолжаются и сейчас, оккупанты атакуют гражданские объекты.

За это время Кремль менял цели войны в Украине несколько раз.

С начала полномасштабного вторжения под контролем российских оккупантов находится только один областной центр — Херсон. Захвачены также часть Запорожской, Херсонской, Луганской, Донецкой, Николаевской и Харьковской областей.

https://www.youtube.com/watch?v=Ni0k-yIaGuU&feature=emb_title

ВСУ перешли в контрнаступление на юге и востоке Украины, нанося удары по складам РФ с боеприпасами и живой силе противника, удалось освободить почти всю Харьковскую область.

После успехов ВСУ на поле боя оккупанты в Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областях РФ провели псевдореферендумы о присоединении к РФ, а 30 сентября российский диктатор Владимир Путин объявил об аннексии захваченных украинских территорий. 21 сентября в РФ была объявлена частичная мобилизация.



Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Война России против Украины Генштаб ВСУ российские потери

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