Генштаб ВСУ озвучил общие потери войск РФ в Украине за восемь месяцев полномасштабного вторжения 24 октября, 09:31 За восемь месяцев войны ВСУ ликвидировали более 16 тысяч единиц техники армии РФ (Фото:Минобороны Украины)

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 67 940 своих военных, за минувшие сутки — 470.

Такие данные по состоянию на утро понедельника, 24 октября, обнародовал Генштаб Вооруженных Сил Украины в Facebook.

Также оккупанты лишились более 16 000 единиц техники, среди них:

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Танки — 2590 ( +6)

+6) Боевые бронированные машины — 5295 ( +11)

+11) Артиллерийские системы — 1673 ( +6)

+6) реактивные системы залпового огня ( РСЗО) — 375 ( +1)

РСЗО) — 375 +1) Средства противовоздушной обороны ( ПВО) — 189 ( +0)

ПВО) — 189 +0) Самолеты — 270 ( +0)

+0) Вертолеты — 245 ( +0)

+0) Беспилотники ( БПЛА) оперативно-тактического уровня — 1370(+9)

БПЛА) оперативно-тактического уровня — 1370(+9) Крылатые ракеты — 350 ( +0)

+0) Корабли/катера — 16 ( +0)

+0) Автомобильная техника и автоцистерны — 4044 ( +5)

+5) Специальная техника — 149 ( +1)

Россия напала на Украину 24 февраля. 24 октября — 244-й день полномасштабной войны. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине. Ракетные удары РФ по всей территории страны продолжаются и сейчас, оккупанты атакуют гражданские объекты.

За это время Кремль менял цели войны в Украине несколько раз.

С начала полномасштабного вторжения под контролем российских оккупантов находится только один областной центр — Херсон. Захвачены также часть Запорожской, Херсонской, Луганской, Донецкой, Николаевской и Харьковской областей.

ВСУ перешли в контрнаступление на юге и востоке Украины, нанося удары по складам РФ с боеприпасами и живой силе противника, удалось освободить почти всю Харьковскую область.

После успехов ВСУ на поле боя оккупанты в Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областях РФ провели псевдореферендумы о присоединении к РФ, а 30 сентября российский диктатор Владимир Путин объявил об аннексии захваченных украинских территорий. 21 сентября в РФ была объявлена частичная мобилизация.





