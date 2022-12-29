Почти 800 оккупантов за сутки и минус вертолет. Генштаб ВСУ назвал направления, где войска РФ понесли наибольшие потери 29 декабря, 10:44 ВСУ уже уничтожили почти 20 тысяч едини техники армии российских оккупантов (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла 104 560 своих военных, за минувшие сутки — 790.

Такие данные по состоянию на утро четверга, 29 декабря, обнародовал Генштаб Вооруженных Сил Украины в Facebook.

Наибольшие потери войска РФ понесли на Лиманском и Бахмутском направлениях.

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Также оккупанты лишились почти 19 500 единиц техники, среди них:

Танки — 3018 ( +1)

+1) Боевые бронированные машины — 6047 ( +10)

+10) Артиллерийские системы — 2004 ( +5)

+5) реактивные системы залпового огня ( РСЗО) — 423 ( +5)

РСЗО) — 423 +5) Средства противовоздушной обороны ( ПВО) — 212 ( +0)

ПВО) — 212 +0) Самолеты — 283 ( +0)

+0) Вертолеты — 268 ( +1)

+1) Беспилотники ( БПЛА) оперативно-тактического уровня — 1717 ( +10)

БПЛА) оперативно-тактического уровня — 1717 +10) Крылатые ракеты — 653 ( +0)

+0) Корабли/катера — 16 ( +0)

+0) Автомобильная техника и автоцистерны — 4675(+15)

Специальная техника — 179 ( +0)

Россия напала на Украину 24 февраля. 29 декабря — 309-й день полномасштабной войны. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине. Ракетные удары РФ по всей территории страны продолжаются и сейчас, оккупанты атакуют гражданские объекты. С октября РФ также бьет по украинским городам дронами-камикадзе иранского производства.

За это время Кремль менял цели войны в Украине несколько раз.

На данный момент российскими оккупантами захвачены часть Запорожской, Херсонской, Луганской, Донецкой, Николаевской и Харьковской областей.

ВСУ перешли в контрнаступление на юге и востоке Украины, нанося удары по складам РФ с боеприпасами и живой силе противника, удалось освободить почти всю Харьковскую область. 11 ноября украинские военные также освободили Херсон и выбили оккупантов с правого берега Херсонской области. ВСУ также постепенно освобождают Луганскую область.

После бегства войск РФ из Херсона наиболее сложная обстановка сохраняется в Донецкой области.

С октября войска РФ также начали атаковать объекты критической инфраструктуры по всей Украине, оставляя жителей городов без света, воды и тепла.