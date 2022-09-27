Самолет, беспилотники и 550 оккупантов. Генштаб ВСУ назвал направления, где армия РФ понесла наибольшие потери за сутки 27 сентября, 09:28 ВСУ уничтожили почти 15 тысяч едини военной техники армии РФ (Фото:Минобороны Украины/Facebook)

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 57 750 своих военных, за минувшие сутки — 550.

Такие данные по состоянию на утро вторника, 27 сентября, обнародовал Генштаб Вооруженных Сил Украины в Facebook.

Наибольшие потери за сутки противник понес на Донецком и Краматорском направлениях.

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Также оккупанты лишились более 14 500 единиц техники, среди них:

Танки — 2306 ( +16)

+16) Боевые бронированные машины — 4881 ( +24)

+24) Артиллерийские системы — 1378 ( +9)

+9) реактивные системы залпового огня ( РСЗО) — 331 ( +1)

РСЗО) — 331 +1) Средства противовоздушной обороны ( ПВО) — 175 ( +3)

ПВО) — 175 +3) Самолеты — 261 ( +1)

+1) Вертолеты — 224 ( +0)

+0) Беспилотники ( БПЛА) оперативно-тактического уровня — 977 ( +7)

БПЛА) оперативно-тактического уровня — 977 +7) Крылатые ракеты — 241 ( +0)

+0) Корабли/катера — 15 ( +0)

+0) Автомобильная техника и автоцистерны — 3730 ( +19)

+19) Специальная техника — 131 ( +1).

Россия напала на Украину 24 февраля. 27 сентября — 216-й день полномасштабной войны. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине. Ракетные удары РФ по всей территории страны продолжаются и сейчас, оккупанты атакуют гражданские объекты.

За это время Кремль менял цели войны в Украине несколько раз. После провальной операции по захвату Киева и отвода войск с территорий Киевской, Черниговской и Сумской областей войска РФ сосредоточились на боях за те территории Донецкой и Луганской областей, которые до полномасштабного вторжения находились под контролем Украины.

Под контролем российских оккупантов находится только один областной центр — Херсон. Захвачены также часть Запорожской, Херсонской, Луганской, Донецкой, Николаевской и Харьковской областей.

ВСУ перешли в контрнаступление на юге и востоке Украины, нанося удары по складам РФ с боеприпасами и живой силе противника. Украинские военные освободили уже более 8000 кв. км территорий.

После успехов ВСУ на поле боя оккупанты в Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областях объявили даты проведения псевдореферендумов о присоединении к РФ. 21 сентября российский диктатор Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в РФ.