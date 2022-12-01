В Генштабе ВСУ рассказали, какие потери живой силы и техники понесли войска РФ в Украине за сутки 1 декабря, 09:23 ВСУ уничтожили более 18 тысяч единиц российской военной техники, которая заехала в Украину (Фото:Valentyn Ogirenko/Reuters)

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 89 440 своих военных, за минувшие сутки — 560.

Такие данные по состоянию на утро четверга, 1 декабря, обнародовал Генштаб Вооруженных Сил Украины в Facebook.

Танки — 2915 ( +1)

+1) Боевые бронированные машины — 5877 ( +5)

+5) Артиллерийские системы — 1904 ( +2)

+2) реактивные системы залпового огня ( РСЗО) — 395 ( +0)

РСЗО) — 395 +0) Средства противовоздушной обороны ( ПВО) — 210 ( +0)

ПВО) — 210 +0) Самолеты — 280 ( +0)

+0) Вертолеты — 261 ( +0)

+0) Беспилотники ( БПЛА) оперативно-тактического уровня — 1562(+0)

БПЛА) оперативно-тактического уровня — 1562(+0) Крылатые ракеты — 531 ( +0)

+0) Корабли/катера — 16 ( +0)

+0) Автомобильная техника и автоцистерны — 4441(+12)

Специальная техника — 163 ( +0)

Видео дня

Россия напала на Украину 24 февраля. 1 декабря — 281-й день полномасштабной войны. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине. Ракетные удары РФ по всей территории страны продолжаются и сейчас, оккупанты атакуют гражданские объекты.

За это время Кремль менял цели войны в Украине несколько раз.

На данный момент российскими оккупантами захвачены часть Запорожской, Херсонской, Луганской, Донецкой, Николаевской и Харьковской областей.

ВСУ перешли в контрнаступление на юге и востоке Украины, нанося удары по складам РФ с боеприпасами и живой силе противника, удалось освободить почти всю Харьковскую область. 11 ноября украинские военные также освободили Херсон и выбили оккупантов с правого берега Херсонской области. ВСУ также постепенно освобождают Луганскую область.

После бегства войск РФ из Херсона наиболее сложная обстановка сохраняется в Донецкой области.