Почти 800 оккупантов и 12 танков. Генштаб ВСУ обновил данные о потерях войск РФ в Украине

16 января, 08:34
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Вещи погибших российских оккупантов после удара ВСУ по их расположению в Макеевке (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

Вещи погибших российских оккупантов после удара ВСУ по их расположению в Макеевке (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла 116 080 своих военных, за минувшие сутки — 790.

Такие данные по состоянию на утро понедельника, 16 января, обнародовал Генштаб Вооруженных сил Украины в Facebook.

Также оккупанты лишились более 20 000 единиц техники, среди них:

Видео дня

https://www.youtube.com/watch?v=OkIsG9wKq6s&t=7s
  • Танки — 3118 (+12)
  • Боевые бронированные машины — 6204 (+21)
  • Артиллерийские системы — 2099 (+5)
  • реактивные системы залпового огня (РСЗО) — 438 (+1)
  • Средства противовоздушной обороны (ПВО) — 220 (+1)
  • Самолеты — 286 (+0)
  • Вертолеты — 276 (+0)
  • Беспилотники (БПЛА) оперативно-тактического уровня — 1872 (+0)
  • Крылатые ракеты — 749 (+0)
  • Корабли/катера — 17 (+0)
  • Автомобильная техника и автоцистерны — 4870 (+24)
  • Специальная техника — 190 (+3)
https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02zq9L4PufDXSRBJ123xMCkKdoWzsSrwKmVrzcwELytTDLgKHZ5D2LsuL8YUZKGbkal

Россия напала на Украину 24 февраля 2022 года. 16 января — 327-й день полномасштабной войны. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине. Ракетные удары РФ по всей территории страны продолжаются и сейчас, оккупанты атакуют гражданские объекты. С октября РФ также бьет по украинским городам дронами-камикадзе иранского производства.

За это время Кремль менял цели войны в Украине несколько раз.

На данный момент российскими оккупантами захвачены часть Запорожской, Херсонской, Луганской, Донецкой, Николаевской и Харьковской областей.

https://www.youtube.com/watch?v=uFDNAsTYqsY

ВСУ перешли в контрнаступление на юге и востоке Украины, нанося удары по складам РФ с боеприпасами и живой силе противника, удалось освободить почти всю Харьковскую область. 11 ноября украинские военные также освободили Херсон и выбили оккупантов с правого берега Херсонской области. ВСУ также постепенно освобождают Луганскую область.

После бегства войск РФ из Херсона наиболее сложная обстановка сохраняется в Донецкой области.

С октября войска РФ также начали атаковать объекты критической инфраструктуры по всей Украине, оставляя жителей городов без света, воды и тепла.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Война России против Украины Генштаб ВСУ российские потери

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