Почти 800 оккупантов и 12 танков. Генштаб ВСУ обновил данные о потерях войск РФ в Украине 16 января, 08:34 Вещи погибших российских оккупантов после удара ВСУ по их расположению в Макеевке (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла 116 080 своих военных, за минувшие сутки — 790.

Такие данные по состоянию на утро понедельника, 16 января, обнародовал Генштаб Вооруженных сил Украины в Facebook.

Также оккупанты лишились более 20 000 единиц техники, среди них:

Видео дня

Танки — 3118 ( +12)

+12) Боевые бронированные машины — 6204 ( +21)

+21) Артиллерийские системы — 2099 ( +5)

+5) реактивные системы залпового огня ( РСЗО) — 438 ( +1)

РСЗО) — 438 +1) Средства противовоздушной обороны ( ПВО) — 220 ( +1)

ПВО) — 220 +1) Самолеты — 286 ( +0)

+0) Вертолеты — 276 ( +0)

+0) Беспилотники ( БПЛА) оперативно-тактического уровня — 1872 ( +0)

БПЛА) оперативно-тактического уровня — 1872 +0) Крылатые ракеты — 749 ( +0)

+0) Корабли/катера — 17 ( +0)

+0) Автомобильная техника и автоцистерны — 4870 ( +24)

+24) Специальная техника — 190 ( +3)

Россия напала на Украину 24 февраля 2022 года. 16 января — 327-й день полномасштабной войны. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине. Ракетные удары РФ по всей территории страны продолжаются и сейчас, оккупанты атакуют гражданские объекты. С октября РФ также бьет по украинским городам дронами-камикадзе иранского производства.

За это время Кремль менял цели войны в Украине несколько раз.

На данный момент российскими оккупантами захвачены часть Запорожской, Херсонской, Луганской, Донецкой, Николаевской и Харьковской областей.

ВСУ перешли в контрнаступление на юге и востоке Украины, нанося удары по складам РФ с боеприпасами и живой силе противника, удалось освободить почти всю Харьковскую область. 11 ноября украинские военные также освободили Херсон и выбили оккупантов с правого берега Херсонской области. ВСУ также постепенно освобождают Луганскую область.

После бегства войск РФ из Херсона наиболее сложная обстановка сохраняется в Донецкой области.

С октября войска РФ также начали атаковать объекты критической инфраструктуры по всей Украине, оставляя жителей городов без света, воды и тепла.

