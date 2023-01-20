Суточные потери армии РФ в Украине: ликвидированы почти 800 оккупантов, уничтожены дроны и артиллерия 20 января, 08:36 ВСУ уничтожили уже более 20 тысяч единиц техники оккупационных войск РФ (Фото:Генштаб ВСУ)

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла 119 300 своих военных, за минувшие сутки — 770.

Такие данные по состоянию на утро пятницы, 20 января, обнародовал Генштаб Вооруженных сил Украины в Facebook.

Также оккупанты лишились более 20 000 единиц техники, среди них:

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Танки — 3139 ( +3)

+3) Боевые бронированные машины — 6241 ( +6)

+6) Артиллерийские системы — 2129 ( +7)

+7) реактивные системы залпового огня ( РСЗО) — 442 ( +0)

РСЗО) — 442 +0) Средства противовоздушной обороны ( ПВО) — 220 ( +0)

ПВО) — 220 +0) Самолеты — 287 ( +0)

+0) Вертолеты — 277 ( +0)

+0) Беспилотники ( БПЛА) оперативно-тактического уровня — 1886 ( +4)

БПЛА) оперативно-тактического уровня — 1886 +4) Крылатые ракеты — 749 ( +0)

+0) Корабли/катера — 17 ( +0)

+0) Автомобильная техника и автоцистерны — 4903 ( +7)

+7) Специальная техника — 190 ( +0)

Россия напала на Украину 24 февраля 2022 года. 20 января — 331-й день полномасштабной войны. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине. Ракетные удары РФ по всей территории страны продолжаются и сейчас, оккупанты атакуют гражданские объекты. С октября РФ также бьет по украинским городам дронами-камикадзе иранского производства.

За это время Кремль менял цели войны в Украине несколько раз.

На данный момент российскими оккупантами захвачены часть Запорожской, Херсонской, Луганской, Донецкой, Николаевской и Харьковской областей.

В сентябре ВСУ перешли в контрнаступление на юге и востоке Украины, нанося удары по складам РФ с боеприпасами и живой силе противника, удалось освободить почти всю Харьковскую область. В ноябре украинские военные также освободили Херсон и выбили оккупантов с правого берега Херсонской области. ВСУ также постепенно освобождают Луганскую область.

После бегства войск РФ из Херсона наиболее сложная обстановка сохраняется в Донецкой области, ВСУ держат оборону в районе Соледара и Бахмута.

С октября войска РФ также начали атаковать объекты критической инфраструктуры по всей Украине, оставляя жителей городов без света, воды и тепла.

