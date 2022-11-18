Минус 350 оккупантов, беспилотники и крылатые ракеты. Генштаб ВСУ обновил данные о потерях войск РФ в Украине

18 ноября, 09:41
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ВСУ уничтожили уже тысячи единиц вражеской техники (Фото:Valentyn Ogirenko/Reuters)

ВСУ уничтожили уже тысячи единиц вражеской техники (Фото:Valentyn Ogirenko/Reuters)

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 83 460 своих военных, за минувшие сутки — 350.

Такие данные по состоянию на утро пятницы, 18 ноября, обнародовал Генштаб Вооруженных Сил Украины в Facebook.

Также оккупанты лишились почти 18 000 единиц техники, среди них:

Видео дня

https://www.youtube.com/watch?v=uSTTdE_gazQ
  • Танки — 2879 (+1)
  • Боевые бронированные машины — 5808 (+4)
  • Артиллерийские системы — 1865 (+5)
  • реактивные системы залпового огня (РСЗО) — 393 (+0)
  • Средства противовоздушной обороны (ПВО) — 209 (+0)
  • Самолеты — 278 (+0)
  • Вертолеты — 261 (+0)
  • Беспилотники (БПЛА) оперативно-тактического уровня — 1536(+5)
  • Крылатые ракеты — 480 (+6)
  • Корабли/катера — 16 (+0)
  • Автомобильная техника и автоцистерны — 4366 (+4)
  • Специальная техника — 161 (+1)
https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02jk7sf3SPo8f3Sfzpkxd1paWBxYwMayKEMekfBz3M32ePae95jrYBXAu4sCmvToh7l

Россия напала на Украину 24 февраля. 18 ноября — 268-й день полномасштабной войны. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине. Ракетные удары РФ по всей территории страны продолжаются и сейчас, оккупанты атакуют гражданские объекты.

За это время Кремль менял цели войны в Украине несколько раз.

На данный момент российскими оккупантами захвачены часть Запорожской, Херсонской, Луганской, Донецкой, Николаевской и Харьковской областей.

https://www.youtube.com/watch?v=24rGtZWNnNk

ВСУ перешли в контрнаступление на юге и востоке Украины, нанося удары по складам РФ с боеприпасами и живой силе противника, удалось освободить почти всю Харьковскую область. 11 ноября украинские военные также освободили Херсон и выбили оккупантов с правого берега Херсонской области. ВСУ также постепенно освобождают Луганскую область.

После бегства войск РФ из Херсона наиболее сложная обстановка сохраняется в Донецкой области.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Война России против Украины Генштаб ВСУ российские потери

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