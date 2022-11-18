Минус 350 оккупантов, беспилотники и крылатые ракеты. Генштаб ВСУ обновил данные о потерях войск РФ в Украине 18 ноября, 09:41 ВСУ уничтожили уже тысячи единиц вражеской техники (Фото:Valentyn Ogirenko/Reuters)

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 83 460 своих военных, за минувшие сутки — 350.

Такие данные по состоянию на утро пятницы, 18 ноября, обнародовал Генштаб Вооруженных Сил Украины в Facebook.

Также оккупанты лишились почти 18 000 единиц техники, среди них:

Видео дня

Танки — 2879 ( +1)

+1) Боевые бронированные машины — 5808 ( +4)

+4) Артиллерийские системы — 1865 ( +5)

+5) реактивные системы залпового огня ( РСЗО) — 393 ( +0)

РСЗО) — 393 +0) Средства противовоздушной обороны ( ПВО) — 209 ( +0)

ПВО) — 209 +0) Самолеты — 278 ( +0)

+0) Вертолеты — 261 ( +0)

+0) Беспилотники ( БПЛА) оперативно-тактического уровня — 1536(+5)

БПЛА) оперативно-тактического уровня — 1536(+5) Крылатые ракеты — 480 ( +6)

+6) Корабли/катера — 16 ( +0)

+0) Автомобильная техника и автоцистерны — 4366 ( +4)

+4) Специальная техника — 161 ( +1)

Россия напала на Украину 24 февраля. 18 ноября — 268-й день полномасштабной войны. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине. Ракетные удары РФ по всей территории страны продолжаются и сейчас, оккупанты атакуют гражданские объекты.

За это время Кремль менял цели войны в Украине несколько раз.

На данный момент российскими оккупантами захвачены часть Запорожской, Херсонской, Луганской, Донецкой, Николаевской и Харьковской областей.

ВСУ перешли в контрнаступление на юге и востоке Украины, нанося удары по складам РФ с боеприпасами и живой силе противника, удалось освободить почти всю Харьковскую область. 11 ноября украинские военные также освободили Херсон и выбили оккупантов с правого берега Херсонской области. ВСУ также постепенно освобождают Луганскую область.

После бегства войск РФ из Херсона наиболее сложная обстановка сохраняется в Донецкой области.