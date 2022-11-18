Минус 350 оккупантов, беспилотники и крылатые ракеты. Генштаб ВСУ обновил данные о потерях войск РФ в Украине
ВСУ уничтожили уже тысячи единиц вражеской техники (Фото:Valentyn Ogirenko/Reuters)
С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 83 460 своих военных, за минувшие сутки — 350.
Такие данные по состоянию на утро пятницы, 18 ноября, обнародовал Генштаб Вооруженных Сил Украины в Facebook.
Также оккупанты лишились почти 18 000 единиц техники, среди них:
- Танки — 2879 (+1)
- Боевые бронированные машины — 5808 (+4)
- Артиллерийские системы — 1865 (+5)
- реактивные системы залпового огня (РСЗО) — 393 (+0)
- Средства противовоздушной обороны (ПВО) — 209 (+0)
- Самолеты — 278 (+0)
- Вертолеты — 261 (+0)
- Беспилотники (БПЛА) оперативно-тактического уровня — 1536(+5)
- Крылатые ракеты — 480 (+6)
- Корабли/катера — 16 (+0)
- Автомобильная техника и автоцистерны — 4366 (+4)
- Специальная техника — 161 (+1)
Россия напала на Украину 24 февраля. 18 ноября — 268-й день полномасштабной войны. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине. Ракетные удары РФ по всей территории страны продолжаются и сейчас, оккупанты атакуют гражданские объекты.
За это время Кремль менял цели войны в Украине несколько раз.
На данный момент российскими оккупантами захвачены часть Запорожской, Херсонской, Луганской, Донецкой, Николаевской и Харьковской областей.
ВСУ перешли в контрнаступление на юге и востоке Украины, нанося удары по складам РФ с боеприпасами и живой силе противника, удалось освободить почти всю Харьковскую область. 11 ноября украинские военные также освободили Херсон и выбили оккупантов с правого берега Херсонской области. ВСУ также постепенно освобождают Луганскую область.
После бегства войск РФ из Херсона наиболее сложная обстановка сохраняется в Донецкой области.