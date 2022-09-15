Уничтожены четыре самолета оккупантов. В Генштабе ВСУ рассказали, где войска РФ понесли наибольшие потери за сутки 15 сентября, 09:07 С начала полномасштабного вторжения ВСУ ликвидировали почти 54 тысячи военных РФ (Фото:Міноборони України/Facebook)

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 53 850 своих военных, за минувшие сутки — 200.

Такие данные по состоянию на утро четверга, 15 сентября, обнародовал Генштаб Вооруженных Сил Украины в Facebook.

Наибольшие потери за сутки враг понес на Криворожском и Николаевском направлениях.

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Также оккупанты лишились почти 14 000 единиц техники, среди них:

Танки — 2193 ( +13)

+13) Боевые бронированные машины — 4682 ( +17)

+17) Артиллерийские системы — 1295 ( +5)

+5) реактивные системы залпового огня ( РСЗО) — 311 ( +0)

РСЗО) — 311 +0) Средства противовоздушной обороны ( ПВО) — 167 ( +0)

ПВО) — 167 +0) Самолеты — 250 ( +4)

+4) Вертолеты — 215 ( +0)

+0) Беспилотники ( БПЛА) оперативно-тактического уровня — 908 ( +0)

БПЛА) оперативно-тактического уровня — 908 +0) Крылатые ракеты — 233 ( +0)

+0) Корабли/катера — 15 ( +0)

+0) Автомобильная техника и автоцистерны — 3522 ( +21)

+21) Специальная техника — 120 ( +0).

Россия напала на Украину 24 февраля. 15 сентября — 204-й день полномасштабной войны. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине. Ракетные удары РФ по всей территории страны продолжаются и сейчас, оккупанты атакуют гражданские объекты.

За это время Кремль менял цели войны в Украине несколько раз. После провальной операции по захвату Киева и отвода войск с территорий Киевской, Черниговской и Сумской областей войска РФ сосредоточились на боях за те территории Донецкой и Луганской областей, которые до полномасштабного вторжения находились под контролем Украины.

Под контролем российских оккупантов находится только один областной центр — Херсон. Захвачены также часть Запорожской, Херсонской, Луганской, Донецкой, Николаевской и Харьковской областей.

ВСУ перешли в контрнаступление на юге и востоке Украины, нанося удары по складам РФ с боеприпасами и живой силе противника. Украинские военные освободили уже более 8000 кв. км территорий.

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