Генштаб ВСУ обновил данные о потерях войск РФ в Украине: с начала вторжения ликвидированы почти 85 тысяч оккупантов 21 ноября, 09:51 ВСУ уничтожили уже около 18 тысяч военной техники армии РФ (Фото:Valentyn Ogirenko/Reuters)

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 84 600 своих военных, за минувшие сутки — 390.

Такие данные по состоянию на утро понедельника, 21 ноября, обнародовал Генштаб Вооруженных Сил Украины в Facebook.

Также оккупанты лишились около 18 000 единиц техники, среди них:

Видео дня

Танки — 2892 ( +6)

+6) Боевые бронированные машины — 5822 ( +5)

+5) Артиллерийские системы — 1870 ( +2)

+2) реактивные системы залпового огня ( РСЗО) — 393 ( +0)

РСЗО) — 393 +0) Средства противовоздушной обороны ( ПВО) — 209 ( +0)

ПВО) — 209 +0) Самолеты — 278 ( +0)

+0) Вертолеты — 261 ( +0)

+0) Беспилотники ( БПЛА) оперативно-тактического уровня — 1537(+0)

БПЛА) оперативно-тактического уровня — 1537(+0) Крылатые ракеты — 480 ( +0)

+0) Корабли/катера — 16 ( +0)

+0) Автомобильная техника и автоцистерны — 4378 ( +7)

+7) Специальная техника — 161 ( +0)

Россия напала на Украину 24 февраля. 21 ноября — 271-й день полномасштабной войны. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине. Ракетные удары РФ по всей территории страны продолжаются и сейчас, оккупанты атакуют гражданские объекты.

За это время Кремль менял цели войны в Украине несколько раз.

На данный момент российскими оккупантами захвачены часть Запорожской, Херсонской, Луганской, Донецкой, Николаевской и Харьковской областей.

ВСУ перешли в контрнаступление на юге и востоке Украины, нанося удары по складам РФ с боеприпасами и живой силе противника, удалось освободить почти всю Харьковскую область. 11 ноября украинские военные также освободили Херсон и выбили оккупантов с правого берега Херсонской области. ВСУ также постепенно освобождают Луганскую область.

После бегства войск РФ из Херсона наиболее сложная обстановка сохраняется в Донецкой области.