Общие потери РФ перевалили за 98 тысяч. За сутки ВСУ ликвидировали около 600 оккупантов 18 декабря, 09:52 Российские оккупанты (Фото:Минобороны РФ/Telegram)

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 98 280 своих военных, за минувшие сутки — 590.

Такие данные на утро воскресенья, 18 декабря, обнародовал Генштаб Вооруженных Сил Украины в Facebook.

Также оккупанты потеряли более 19 000 единиц техники, среди них:

танки — 2987 ( +2)

+2) боевые бронированные машины — 5963 ( +5)

+5) артиллерийские системы — 1948 ( +1)

+1) РСЗО — 410 ( +0)

+0) средства ПВО — 211 ( +0)

+0) самолеты — 281 ( +0)

+0) вертолеты — 264 ( +0)

+0) БПЛА оперативно-тактического уровня — 1649 ( +1)

+1) крылатые ракеты — 653 ( +0)

+0) корабли /катера — 16 ( +0)

+0) автомобильная техника и автоцистерны — 4579 ( +2)

+2) специальная техника — 174 ( +0).

Видео дня

Россия напала на Украину 24 февраля. 18 декабря — 298-й день полномасштабной войны. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине. Ракетные удары РФ по всей территории страны продолжаются и сейчас, оккупанты атакуют гражданские объекты. С октября РФ также бьет по украинским городам дронами-камикадзе иранского производства.

За это время Кремль менял цели войны в Украине несколько раз.

В настоящее время российскими оккупантами захвачена часть Запорожской, Херсонской, Луганской, Донецкой, Николаевской и Харьковской областей.

ВСУ перешли в контрнаступление на юге и востоке Украины, нанося удары по складам РФ с боеприпасами и живой силе противника, удалось освободить почти всю Харьковскую область. 11 ноября украинские военные также освободили Херсон и выбили оккупантов с правого берега Херсонской области. ВСУ также постепенно освобождают Луганскую область.

После бегства войск РФ из Херсона самая сложная ситуация сохраняется в Донецкой области.

С октября войска РФ также начали атаковать объекты критической инфраструктуры по всей Украине, оставляя жителей городов без света, воды и тепла.

Потери РФ на войне против Украины - инфографика НВ