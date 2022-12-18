Общие потери РФ перевалили за 98 тысяч. За сутки ВСУ ликвидировали около 600 оккупантов

18 декабря, 09:52
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Российские оккупанты (Фото:Минобороны РФ/Telegram)

Российские оккупанты (Фото:Минобороны РФ/Telegram)

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 98 280 своих военных, за минувшие сутки — 590.

Такие данные на утро воскресенья, 18 декабря, обнародовал Генштаб Вооруженных Сил Украины в Facebook.

Также оккупанты потеряли более 19 000 единиц техники, среди них:

  • танки — 2987 (+2)
  • боевые бронированные машины — 5963 (+5)
  • артиллерийские системы — 1948 (+1)
  • РСЗО — 410 (+0)
  • средства ПВО — 211 (+0)
  • самолеты — 281 (+0)
  • вертолеты — 264 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 1649 (+1)
  • крылатые ракеты — 653 (+0)
  • корабли /катера — 16 (+0)
  • автомобильная техника и автоцистерны — 4579 (+2)
  • специальная техника — 174 (+0).

Видео дня

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02EWeeTGQSHCZoQqBb1teS2QuQoFQCoC2hyqCzgxs2N5FPaebk4NwAVFABdhwm8FSzl&show_text=true&width=500

Россия напала на Украину 24 февраля. 18 декабря — 298-й день полномасштабной войны. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине. Ракетные удары РФ по всей территории страны продолжаются и сейчас, оккупанты атакуют гражданские объекты. С октября РФ также бьет по украинским городам дронами-камикадзе иранского производства.

За это время Кремль менял цели войны в Украине несколько раз.

В настоящее время российскими оккупантами захвачена часть Запорожской, Херсонской, Луганской, Донецкой, Николаевской и Харьковской областей.

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ВСУ перешли в контрнаступление на юге и востоке Украины, нанося удары по складам РФ с боеприпасами и живой силе противника, удалось освободить почти всю Харьковскую область. 11 ноября украинские военные также освободили Херсон и выбили оккупантов с правого берега Херсонской области. ВСУ также постепенно освобождают Луганскую область.

После бегства войск РФ из Херсона самая сложная ситуация сохраняется в Донецкой области.

С октября войска РФ также начали атаковать объекты критической инфраструктуры по всей Украине, оставляя жителей городов без света, воды и тепла.

Потери РФ на войне против Украины - инфографика НВ
Редактор: Дарья Балагурчик

Теги:   Генштаб Война России против Украины российские потери

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