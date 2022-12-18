Общие потери РФ перевалили за 98 тысяч. За сутки ВСУ ликвидировали около 600 оккупантов
Российские оккупанты (Фото:Минобороны РФ/Telegram)
С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 98 280 своих военных, за минувшие сутки — 590.
Такие данные на утро воскресенья, 18 декабря, обнародовал Генштаб Вооруженных Сил Украины в Facebook.
Также оккупанты потеряли более 19 000 единиц техники, среди них:
- танки — 2987 (+2)
- боевые бронированные машины — 5963 (+5)
- артиллерийские системы — 1948 (+1)
- РСЗО — 410 (+0)
- средства ПВО — 211 (+0)
- самолеты — 281 (+0)
- вертолеты — 264 (+0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 1649 (+1)
- крылатые ракеты — 653 (+0)
- корабли /катера — 16 (+0)
- автомобильная техника и автоцистерны — 4579 (+2)
- специальная техника — 174 (+0).
Россия напала на Украину 24 февраля. 18 декабря — 298-й день полномасштабной войны. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине. Ракетные удары РФ по всей территории страны продолжаются и сейчас, оккупанты атакуют гражданские объекты. С октября РФ также бьет по украинским городам дронами-камикадзе иранского производства.
За это время Кремль менял цели войны в Украине несколько раз.
В настоящее время российскими оккупантами захвачена часть Запорожской, Херсонской, Луганской, Донецкой, Николаевской и Харьковской областей.
ВСУ перешли в контрнаступление на юге и востоке Украины, нанося удары по складам РФ с боеприпасами и живой силе противника, удалось освободить почти всю Харьковскую область. 11 ноября украинские военные также освободили Херсон и выбили оккупантов с правого берега Херсонской области. ВСУ также постепенно освобождают Луганскую область.
После бегства войск РФ из Херсона самая сложная ситуация сохраняется в Донецкой области.
С октября войска РФ также начали атаковать объекты критической инфраструктуры по всей Украине, оставляя жителей городов без света, воды и тепла.