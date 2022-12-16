Генштаб ВСУ озвучил данные о потерях войск РФ в Украине за сутки: в армии оккупантов стало меньше почти на 700 человек 16 декабря, 11:13 ВСУ уничтожили более 19 тысяч единиц российской техники в Украине (Фото:ГПСУ/Facebook)

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 97 270 своих военных, за минувшие сутки — 680.

Такие данные по состоянию на утро пятницы, 16 декабря, обнародовал Генштаб Вооруженных Сил Украины в Facebook.

Также оккупанты лишились более 19 000 единиц техники, среди них:

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Танки — 2980 ( +5)

+5) Боевые бронированные машины — 5952 ( +6)

+6) Артиллерийские системы — 1946 ( +3)

+3) реактивные системы залпового огня ( РСЗО) — 410 ( +4)

РСЗО) — 410 +4) Средства противовоздушной обороны ( ПВО) — 211 ( +0)

ПВО) — 211 +0) Самолеты — 281 ( +0)

+0) Вертолеты — 264 ( +0)

+0) Беспилотники ( БПЛА) оперативно-тактического уровня — 1648(+4)

БПЛА) оперативно-тактического уровня — 1648(+4) Крылатые ракеты — 592 ( +0)

+0) Корабли/катера — 16 ( +0)

+0) Автомобильная техника и автоцистерны — 4563(+0)

Специальная техника — 172 ( +0)

Россия напала на Украину 24 февраля. 16 декабря — 296-й день полномасштабной войны. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине. Ракетные удары РФ по всей территории страны продолжаются и сейчас, оккупанты атакуют гражданские объекты. С октября РФ также бьет по украинским городам дронами-камикадзе иранского производства.

За это время Кремль менял цели войны в Украине несколько раз.

На данный момент российскими оккупантами захвачены часть Запорожской, Херсонской, Луганской, Донецкой, Николаевской и Харьковской областей.

ВСУ перешли в контрнаступление на юге и востоке Украины, нанося удары по складам РФ с боеприпасами и живой силе противника, удалось освободить почти всю Харьковскую область. 11 ноября украинские военные также освободили Херсон и выбили оккупантов с правого берега Херсонской области. ВСУ также постепенно освобождают Луганскую область.

После бегства войск РФ из Херсона наиболее сложная обстановка сохраняется в Донецкой области.

С октября войска РФ также начали атаковать объекты критической инфраструктуры по всей Украине, оставляя жителей городов без света, воды и тепла.