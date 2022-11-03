Более 700 оккупантов и много техники. Генштаб ВСУ рассказал о суточных потерях армии РФ в Украине 3 ноября, 09:42 ВСУ уничтожили уже более 17 тысяч техники российских оккупантов (Фото:Минобороны Украины/Facebook)

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 74 000 своих военных, за минувшие сутки — 730.

Такие данные по состоянию на утро четверга, 3 ноября, обнародовал Генштаб Вооруженных Сил Украины в Facebook.

Также оккупанты лишились более 17 000 единиц техники, среди них:



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Россия напала на Украину 24 февраля. 3 ноября — 253-й день полномасштабной войны. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине. Ракетные удары РФ по всей территории страны продолжаются и сейчас, оккупанты атакуют гражданские объекты.

За это время Кремль менял цели войны в Украине несколько раз.

С начала полномасштабного вторжения под контролем российских оккупантов находится только один областной центр — Херсон. Захвачены также часть Запорожской, Херсонской, Луганской, Донецкой, Николаевской и Харьковской областей.

ВСУ перешли в контрнаступление на юге и востоке Украины, нанося удары по складам РФ с боеприпасами и живой силе противника, удалось освободить почти всю Харьковскую область.

После успехов ВСУ на поле боя оккупанты в Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областях РФ провели псевдореферендумы о присоединении к РФ, а 30 сентября российский диктатор Владимир Путин объявил об аннексии захваченных украинских территорий. 21 сентября в РФ была объявлена частичная мобилизация.