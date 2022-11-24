Уничтожено более 50 ракет и десять беспилотников. В Генштабе ВСУ рассказали о потерях армии РФ в Украине за сутки

24 ноября, 11:21
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Российские оккупанты потеряли в Украине уже более 18 тысяч единиц военной техники (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

Российские оккупанты потеряли в Украине уже более 18 тысяч единиц военной техники (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 85 720 своих военных, за минувшие сутки — 310.

Такие данные по состоянию на утро четверга, 24 ноября, обнародовал Генштаб Вооруженных Сил Украины в Facebook.

Наибольшие потери войска РФ понесли на Авдеевском, Бахмутском и Лиманском направлениях.

Видео дня

Также оккупанты лишились более 18 000 единиц техники, среди них:

https://www.youtube.com/watch?v=tq8mToHEq40
  • Танки — 2898 (+1)
  • Боевые бронированные машины — 5837 (+5)
  • Артиллерийские системы — 1889 (+2)
  • реактивные системы залпового огня (РСЗО) — 395 (+0)
  • Средства противовоздушной обороны (ПВО) — 209 (+0)
  • Самолеты — 278 (+0)
  • Вертолеты — 261 (+0)
  • Беспилотники (БПЛА) оперативно-тактического уровня — 1547(+10)
  • Крылатые ракеты — 531 (+51)
  • Корабли/катера — 16 (+0)
  • Автомобильная техника и автоцистерны — 4400 (+4)
  • Специальная техника — 161 (+0)
https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0WQ3SisXuVwFFtTRzkfvT7h397YHyvP4HpwYvWtSmVeWP1wgEYhr7AswS6dvqMJ7vl

Россия напала на Украину 24 февраля. 24 ноября — 274-й день полномасштабной войны. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине. Ракетные удары РФ по всей территории страны продолжаются и сейчас, оккупанты атакуют гражданские объекты.

За это время Кремль менял цели войны в Украине несколько раз.

https://www.youtube.com/watch?v=wgvAJX3Cl1w

На данный момент российскими оккупантами захвачены часть Запорожской, Херсонской, Луганской, Донецкой, Николаевской и Харьковской областей.

ВСУ перешли в контрнаступление на юге и востоке Украины, нанося удары по складам РФ с боеприпасами и живой силе противника, удалось освободить почти всю Харьковскую область. 11 ноября украинские военные также освободили Херсон и выбили оккупантов с правого берега Херсонской области. ВСУ также постепенно освобождают Луганскую область.

После бегства войск РФ из Херсона наиболее сложная обстановка сохраняется в Донецкой области.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Война России против Украины Генштаб ВСУ российские потери

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