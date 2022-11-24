Уничтожено более 50 ракет и десять беспилотников. В Генштабе ВСУ рассказали о потерях армии РФ в Украине за сутки 24 ноября, 11:21 Российские оккупанты потеряли в Украине уже более 18 тысяч единиц военной техники (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 85 720 своих военных, за минувшие сутки — 310.

Такие данные по состоянию на утро четверга, 24 ноября, обнародовал Генштаб Вооруженных Сил Украины в Facebook.

Наибольшие потери войска РФ понесли на Авдеевском, Бахмутском и Лиманском направлениях.

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Также оккупанты лишились более 18 000 единиц техники, среди них:

Танки — 2898 ( +1)

+1) Боевые бронированные машины — 5837 ( +5)

+5) Артиллерийские системы — 1889 ( +2)

+2) реактивные системы залпового огня ( РСЗО) — 395 ( +0)

РСЗО) — 395 +0) Средства противовоздушной обороны ( ПВО) — 209 ( +0)

ПВО) — 209 +0) Самолеты — 278 ( +0)

+0) Вертолеты — 261 ( +0)

+0) Беспилотники ( БПЛА) оперативно-тактического уровня — 1547(+10)

БПЛА) оперативно-тактического уровня — 1547(+10) Крылатые ракеты — 531 ( +51)

+51) Корабли/катера — 16 ( +0)

+0) Автомобильная техника и автоцистерны — 4400 ( +4)

+4) Специальная техника — 161 ( +0)

Россия напала на Украину 24 февраля. 24 ноября — 274-й день полномасштабной войны. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине. Ракетные удары РФ по всей территории страны продолжаются и сейчас, оккупанты атакуют гражданские объекты.

За это время Кремль менял цели войны в Украине несколько раз.

На данный момент российскими оккупантами захвачены часть Запорожской, Херсонской, Луганской, Донецкой, Николаевской и Харьковской областей.

ВСУ перешли в контрнаступление на юге и востоке Украины, нанося удары по складам РФ с боеприпасами и живой силе противника, удалось освободить почти всю Харьковскую область. 11 ноября украинские военные также освободили Херсон и выбили оккупантов с правого берега Херсонской области. ВСУ также постепенно освобождают Луганскую область.

После бегства войск РФ из Херсона наиболее сложная обстановка сохраняется в Донецкой области.