Уничтожено более 50 ракет и десять беспилотников. В Генштабе ВСУ рассказали о потерях армии РФ в Украине за сутки
Российские оккупанты потеряли в Украине уже более 18 тысяч единиц военной техники (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)
С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 85 720 своих военных, за минувшие сутки — 310.
Такие данные по состоянию на утро четверга, 24 ноября, обнародовал Генштаб Вооруженных Сил Украины в Facebook.
Наибольшие потери войска РФ понесли на Авдеевском, Бахмутском и Лиманском направлениях.
Также оккупанты лишились более 18 000 единиц техники, среди них:
- Танки — 2898 (+1)
- Боевые бронированные машины — 5837 (+5)
- Артиллерийские системы — 1889 (+2)
- реактивные системы залпового огня (РСЗО) — 395 (+0)
- Средства противовоздушной обороны (ПВО) — 209 (+0)
- Самолеты — 278 (+0)
- Вертолеты — 261 (+0)
- Беспилотники (БПЛА) оперативно-тактического уровня — 1547(+10)
- Крылатые ракеты — 531 (+51)
- Корабли/катера — 16 (+0)
- Автомобильная техника и автоцистерны — 4400 (+4)
- Специальная техника — 161 (+0)
Россия напала на Украину 24 февраля. 24 ноября — 274-й день полномасштабной войны. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине. Ракетные удары РФ по всей территории страны продолжаются и сейчас, оккупанты атакуют гражданские объекты.
За это время Кремль менял цели войны в Украине несколько раз.
На данный момент российскими оккупантами захвачены часть Запорожской, Херсонской, Луганской, Донецкой, Николаевской и Харьковской областей.
ВСУ перешли в контрнаступление на юге и востоке Украины, нанося удары по складам РФ с боеприпасами и живой силе противника, удалось освободить почти всю Харьковскую область. 11 ноября украинские военные также освободили Херсон и выбили оккупантов с правого берега Херсонской области. ВСУ также постепенно освобождают Луганскую область.
После бегства войск РФ из Херсона наиболее сложная обстановка сохраняется в Донецкой области.