Минус вертолет, почти 20 беспилотников и 320 оккупантов. В Генштабе ВСУ рассказали о потерях войск РФ в Украине за сутки
С начала полномасштабного вторжения ВСУ ликвидировали более 16 тысяч едини техники войск РФ (Фото:Минобороны Украины/Facebook)
С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 69 220 своих военных, за минувшие сутки — 320.
Такие данные по состоянию на утро четверга, 27 октября, обнародовал Генштаб Вооруженных Сил Украины в Facebook.
Также оккупанты лишились более 16 000 единиц техники, среди них:
- Танки — 2631 (+3)
- Боевые бронированные машины — 5364 (+13)
- Артиллерийские системы — 1690 (+4)
- реактивные системы залпового огня (РСЗО) — 379 (+0)
- Средства противовоздушной обороны (ПВО) — 192 (+0)
- Самолеты — 271 (+0)
- Вертолеты — 249 (+1)
- Беспилотники (БПЛА) оперативно-тактического уровня — 1398(+19)
- Крылатые ракеты — 351 (+1)
- Корабли/катера — 16 (+0)
- Автомобильная техника и автоцистерны — 4078 (+2)
- Специальная техника — 150 (+1)
Россия напала на Украину 24 февраля. 27 октября — 247-й день полномасштабной войны. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине. Ракетные удары РФ по всей территории страны продолжаются и сейчас, оккупанты атакуют гражданские объекты.
За это время Кремль менял цели войны в Украине несколько раз.
С начала полномасштабного вторжения под контролем российских оккупантов находится только один областной центр — Херсон. Захвачены также часть Запорожской, Херсонской, Луганской, Донецкой, Николаевской и Харьковской областей.
ВСУ перешли в контрнаступление на юге и востоке Украины, нанося удары по складам РФ с боеприпасами и живой силе противника, удалось освободить почти всю Харьковскую область.
После успехов ВСУ на поле боя оккупанты в Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областях РФ провели псевдореферендумы о присоединении к РФ, а 30 сентября российский диктатор Владимир Путин объявил об аннексии захваченных украинских территорий. 21 сентября в РФ была объявлена частичная мобилизация.