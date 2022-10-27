Минус вертолет, почти 20 беспилотников и 320 оккупантов. В Генштабе ВСУ рассказали о потерях войск РФ в Украине за сутки 27 октября, 09:04 С начала полномасштабного вторжения ВСУ ликвидировали более 16 тысяч едини техники войск РФ (Фото:Минобороны Украины/Facebook)

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 69 220 своих военных, за минувшие сутки — 320.

Такие данные по состоянию на утро четверга, 27 октября, обнародовал Генштаб Вооруженных Сил Украины в Facebook.

Также оккупанты лишились более 16 000 единиц техники, среди них:

Видео дня

Танки — 2631 ( +3)

+3) Боевые бронированные машины — 5364 ( +13)

+13) Артиллерийские системы — 1690 ( +4)

+4) реактивные системы залпового огня ( РСЗО) — 379 ( +0)

РСЗО) — 379 +0) Средства противовоздушной обороны ( ПВО) — 192 ( +0)

ПВО) — 192 +0) Самолеты — 271 ( +0)

+0) Вертолеты — 249 ( +1)

+1) Беспилотники ( БПЛА) оперативно-тактического уровня — 1398(+19)

БПЛА) оперативно-тактического уровня — 1398(+19) Крылатые ракеты — 351 ( +1)

+1) Корабли/катера — 16 ( +0)

+0) Автомобильная техника и автоцистерны — 4078 ( +2)

+2) Специальная техника — 150 ( +1)

Россия напала на Украину 24 февраля. 27 октября — 247-й день полномасштабной войны. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине. Ракетные удары РФ по всей территории страны продолжаются и сейчас, оккупанты атакуют гражданские объекты.

За это время Кремль менял цели войны в Украине несколько раз.

С начала полномасштабного вторжения под контролем российских оккупантов находится только один областной центр — Херсон. Захвачены также часть Запорожской, Херсонской, Луганской, Донецкой, Николаевской и Харьковской областей.

ВСУ перешли в контрнаступление на юге и востоке Украины, нанося удары по складам РФ с боеприпасами и живой силе противника, удалось освободить почти всю Харьковскую область.

После успехов ВСУ на поле боя оккупанты в Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областях РФ провели псевдореферендумы о присоединении к РФ, а 30 сентября российский диктатор Владимир Путин объявил об аннексии захваченных украинских территорий. 21 сентября в РФ была объявлена частичная мобилизация.