Более 600 оккупантов, восемь танков и семь артиллерийских систем: Генштаб сообщил новые данные о потерях РФ 29 января, 08:09 Украинские военные (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

За прошедшие сутки в Украине ликвидировали около 650 российских оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения РФ потеряла около 126160 своих военных.

По данным Генштаба по состоянию на воскресенье, 29 января, потери РФ в Украине составляют:

танки — 3197 ( +8)

+8) боевые бронированные машины — 6366 ( +22)

+22) артиллерийские системы - 2195 ( +7)

+7) РСЗО - 453 ( +0)

+0) средства ПВО - 221 ( +0)

+0) самолеты — 293 ( +0)

+0) вертолеты — 284 ( +0)

+0) БПЛА оперативно-тактического уровня - 1947 ( +0)

+0) крылатые ракеты - 796 ( +0)

+0) корабли /катера — 18 ( +0)

+0) автомобильная техника и автоцистерны — 5037(+10)

специальная техника - 199 ( +0)

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Ранее председатель Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли сообщал, что Россия и Украина понесут большие потери в войне. По его словам, точное количество потерь за время войны назвать невозможно.

Потери РФ на войне против Украины - инфографика NV