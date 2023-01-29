Более 600 оккупантов, восемь танков и семь артиллерийских систем: Генштаб сообщил новые данные о потерях РФ
Украинские военные (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)
За прошедшие сутки в Украине ликвидировали около 650 российских оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения РФ потеряла около 126160 своих военных.
По данным Генштаба по состоянию на воскресенье, 29 января, потери РФ в Украине составляют:
- танки — 3197 ( +8)
- боевые бронированные машины — 6366 ( +22)
- артиллерийские системы - 2195 ( +7)
- РСЗО - 453 ( +0)
- средства ПВО - 221 ( +0)
- самолеты — 293 ( +0)
- вертолеты — 284 ( +0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 1947 ( +0)
- крылатые ракеты - 796 ( +0)
- корабли /катера — 18 ( +0)
- автомобильная техника и автоцистерны — 5037(+10)
- специальная техника - 199 ( +0)
Ранее председатель Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли сообщал, что Россия и Украина понесут большие потери в войне. По его словам, точное количество потерь за время войны назвать невозможно.