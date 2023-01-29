Более 600 оккупантов, восемь танков и семь артиллерийских систем: Генштаб сообщил новые данные о потерях РФ

29 января, 08:09
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Украинские военные (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

Украинские военные (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

За прошедшие сутки в Украине ликвидировали около 650 российских оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения РФ потеряла около 126160 своих военных.

По данным Генштаба по состоянию на воскресенье, 29 января, потери РФ в Украине составляют:

  • танки — 3197 ( +8)
  • боевые бронированные машины — 6366 ( +22)
  • артиллерийские системы - 2195 ( +7)
  • РСЗО - 453 ( +0)
  • средства ПВО - 221 ( +0)
  • самолеты — 293 ( +0)
  • вертолеты — 284 ( +0)
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 1947 ( +0)
  • крылатые ракеты - 796 ( +0)
  • корабли /катера — 18 ( +0)
  • автомобильная техника и автоцистерны — 5037(+10)
  • специальная техника - 199 ( +0)

Видео дня

Ранее председатель Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли сообщал, что Россия и Украина понесут большие потери в войне. По его словам, точное количество потерь за время войны назвать невозможно.

Потери РФ на войне против Украины - инфографика NV
Редактор: Дарья Балагурчик

Теги:   Война России против Украины Генштаб ВСУ российские потери потери врага

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