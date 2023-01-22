Новые данные Генштаба ВСУ: за сутки в Украине ликвидировано 600 оккупантов и уничтожено пять танков 22 января, 08:37 Украинский военный (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла 120 760 своих военных, за минувшие сутки — 600.

Такие данные на утро воскресенья, 22 января, обнародовал Генштаб Вооруженных Сил Украины в Facebook.

Также оккупанты потеряли более 20 000 единиц техники, среди них:

танки — 3145 ( +5)

+5) боевые бронированные машины — 6268 ( +12)

+12) артиллерийские системы - 2144 ( +9)

+9) РСЗО - 445 ( +2)

+2) средства ПВО - 220 ( +0)

+0) самолеты — 287 ( +0)

+0) вертолеты — 277 ( +0)

+0) БПЛА оперативно-тактического уровня - 1892 ( +1)

+1) крылатые ракеты - 749 ( +0)

+0) корабли /катера — 17 ( +0)

+0) автомобильная техника и автоцистерны — 4932 ( +14)

+14) специальная техника - 193 ( +0)

Видео дня

Россия напала на Украину 24 февраля 2022 года. 19 января - 330-й день полномасштабной войны. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине. Ракетные удары РФ по всей территории страны продолжаются и сейчас, оккупанты атакуют гражданские объекты. С октября РФ также бьет по украинским городам дронами-камикадзе иранского производства.

За это время Кремль менял цели войны в Украине несколько раз.

В настоящее время российскими оккупантами захвачена часть Запорожской, Херсонской, Луганской, Донецкой, Николаевской и Харьковской областей.

В сентябре ВСУ перешли в контрнаступление на юге и востоке Украины, нанося удары по составам РФ с боеприпасами и живой силе противника, удалось освободить почти всю Харьковскую область. В ноябре украинские военные также освободили Херсон и выбили оккупантов с правого берега Херсонской области. ВСУ также постепенно освобождают Луганскую область.

После бегства войск РФ из Херсона самая сложная ситуация сохраняется в Донецкой области, ВСУ держат оборону в районе Соледара и Бахмута.

С октября войска РФ также начали атаковать объекты критической инфраструктуры по всей Украине, оставляя жителей городов без света, воды и тепла.

Потери РФ на войне против Украины - инфографика НВ