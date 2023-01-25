Почти 1000 оккупантов, девять танков и пять БПЛА: Генштаб сообщил новые данные о потерях РФ
Украинский военный (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)
За прошедшие сутки в Украине ликвидировали около 910 российских оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения РФ потеряла около 123 080 своих военных.
По данным Генштаба по состоянию на среду, 25 января, потери РФ в Украине составляют:
- танки — 3161 ( +9)
- боевые бронированные машины — 6307 ( +23)
- артиллерийские системы - 2154 ( +6)
- РСЗО - 450 ( +2)
- средства ПВО - 220 ( +0)
- самолеты - 290 ( +1)
- вертолеты — 281 ( +0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 1902 ( +5)
- крылатые ракеты - 749 ( +0)
- корабли /катера — 18 ( +0)
- автомобильная техника и автоцистерны — 4967 ( +23)
- специальная техника - 194 ( +0)
Ранее председатель Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли сообщал, что Россия и Украина несут большие потери в войне. По его словам, точное количество потерь во время войны назвать невозможно.