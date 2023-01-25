Почти 1000 оккупантов, девять танков и пять БПЛА: Генштаб сообщил новые данные о потерях РФ

25 января, 08:06
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Украинский военный (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

Украинский военный (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

За прошедшие сутки в Украине ликвидировали около 910 российских оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения РФ потеряла около 123 080 своих военных.

По данным Генштаба по состоянию на среду, 25 января, потери РФ в Украине составляют:

  • танки — 3161 ( +9)
  • боевые бронированные машины — 6307 ( +23)
  • артиллерийские системы - 2154 ( +6)
  • РСЗО - 450 ( +2)
  • средства ПВО - 220 ( +0)
  • самолеты - 290 ( +1)
  • вертолеты — 281 ( +0)
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 1902 ( +5)
  • крылатые ракеты - 749 ( +0)
  • корабли /катера — 18 ( +0)
  • автомобильная техника и автоцистерны — 4967 ( +23)
  • специальная техника - 194 ( +0)

Видео дня

Ранее председатель Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли сообщал, что Россия и Украина несут большие потери в войне. По его словам, точное количество потерь во время войны назвать невозможно.

Потери РФ на войне против Украины - инфографика НВ
Редактор: Дарья Балагурчик

Теги:   Война России против Украины Генштаб ВСУ российские потери потери врага

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