Новые данные Генштаба ВСУ: за сутки в Украине ликвидированы почти 800 оккупантов и уничтожена вражеская авиация

19 января, 08:33
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Потери войск РФ в Украине с начала полномасштабного вторжения превышают 118 тысяч убитыми (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

Потери войск РФ в Украине с начала полномасштабного вторжения превышают 118 тысяч убитыми (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла 118 530 своих военных, за минувшие сутки — 760.

Такие данные по состоянию на утро четверга, 19 января, обнародовал Генштаб Вооруженных сил Украины в Facebook.

Также оккупанты лишились более 20 000 единиц техники, среди них:

Видео дня

https://www.youtube.com/watch?v=LOQ7pYWWZuQ
  • Танки — 3136 (+6)
  • Боевые бронированные машины — 6235 (+10)
  • Артиллерийские системы — 2122 (+14)
  • реактивные системы залпового огня (РСЗО) — 442 (+0)
  • Средства противовоздушной обороны (ПВО) — 220 (+0)
  • Самолеты — 287 (+0)
  • Вертолеты — 277 (+1)
  • Беспилотники (БПЛА) оперативно-тактического уровня — 1882 (+6)
  • Крылатые ракеты — 749 (+0)
  • Корабли/катера — 17 (+0)
  • Автомобильная техника и автоцистерны — 4896 (+7)
  • Специальная техника — 190 (+0)

Россия напала на Украину 24 февраля 2022 года. 19 января — 330-й день полномасштабной войны. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине. Ракетные удары РФ по всей территории страны продолжаются и сейчас, оккупанты атакуют гражданские объекты. С октября РФ также бьет по украинским городам дронами-камикадзе иранского производства.

За это время Кремль менял цели войны в Украине несколько раз.

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На данный момент российскими оккупантами захвачены часть Запорожской, Херсонской, Луганской, Донецкой, Николаевской и Харьковской областей.

В сентябре ВСУ перешли в контрнаступление на юге и востоке Украины, нанося удары по складам РФ с боеприпасами и живой силе противника, удалось освободить почти всю Харьковскую область. В ноябре украинские военные также освободили Херсон и выбили оккупантов с правого берега Херсонской области. ВСУ также постепенно освобождают Луганскую область.

После бегства войск РФ из Херсона наиболее сложная обстановка сохраняется в Донецкой области, ВСУ держат оборону в районе Соледара и Бахмута.

https://www.youtube.com/watch?v=uFDNAsTYqsY

С октября войска РФ также начали атаковать объекты критической инфраструктуры по всей Украине, оставляя жителей городов без света, воды и тепла.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Война России против Украины Генштаб ВСУ российские потери

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