Минус 420 оккупантов, пять танков и 61 ракета. Генштаб ВСУ обновил данные о потерях армии РФ в войне против Украины
Оккупанты за сутки потеряли 420 единиц личного состава (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)
С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 97 690 своих военных, за минувшие сутки — 420.
Такие данные на утро субботы, 17 декабря, обнародовал Генштаб Вооруженных Сил Украины в Facebook.
Также оккупанты потеряли более 19 000 единиц техники, среди них:
танков - 2985 ( +5)Видео дня
боевых бронированных машин - 5958 ( +6)
артиллерийских систем - 1947 ( +1)
РСЗО - 410 ( +0)
средства ПВО - 211 ( +0)
самолетов — 281 ( +0)
вертолетов — 264 ( +0)
БПЛА оперативно-тактического уровня - 1648 ( +0)
крылатые ракеты - 653 ( +61)
корабли /катера — 16 ( +0)
автомобильной техники и автоцистерн — 4577 ( +14)
специальная техника — 174 ( +2)
Россия напала на Украину 24 февраля. 15 декабря - 297-й день полномасштабной войны. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине. Ракетные удары РФ по всей территории страны продолжаются и сейчас, оккупанты атакуют гражданские объекты. С октября РФ также бьет по украинским городам дронами-камикадзе иранского производства.
За это время Кремль менял цели войны в Украине несколько раз.
В настоящее время российскими оккупантами захвачена часть Запорожской, Херсонской, Луганской, Донецкой, Николаевской и Харьковской областей.
ВСУ перешли в контрнаступление на юге и востоке Украины, нанося удары по складам РФ с боеприпасами и живой силе противника, удалось освободить почти всю Харьковскую область. 11 ноября украинские военные также уволили Херсон и выбили оккупантов с правого берега Херсонской области. ВСУ также постепенно увольняют Луганскую область.
После бегства войск РФ из Херсона самая сложная ситуация сохраняется в Донецкой области.
С октября войска РФ также начали атаковать объекты критической инфраструктуры по всей Украине, оставляя жителей городов без света, воды и тепла.