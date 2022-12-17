Минус 420 оккупантов, пять танков и 61 ракета. Генштаб ВСУ обновил данные о потерях армии РФ в войне против Украины 17 декабря, 10:36 Оккупанты за сутки потеряли 420 единиц личного состава (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 97 690 своих военных, за минувшие сутки — 420.

Такие данные на утро субботы, 17 декабря, обнародовал Генштаб Вооруженных Сил Украины в Facebook.

Также оккупанты потеряли более 19 000 единиц техники, среди них:

танков - 2985 ( +5) Видео дня

боевых бронированных машин - 5958 ( +6)

артиллерийских систем - 1947 ( +1)

РСЗО - 410 ( +0)

средства ПВО - 211 ( +0)

самолетов — 281 ( +0)

вертолетов — 264 ( +0)

БПЛА оперативно-тактического уровня - 1648 ( +0)

крылатые ракеты - 653 ( +61)

корабли /катера — 16 ( +0)

автомобильной техники и автоцистерн — 4577 ( +14)

специальная техника — 174 ( +2)

Россия напала на Украину 24 февраля. 15 декабря - 297-й день полномасштабной войны. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине. Ракетные удары РФ по всей территории страны продолжаются и сейчас, оккупанты атакуют гражданские объекты. С октября РФ также бьет по украинским городам дронами-камикадзе иранского производства.

За это время Кремль менял цели войны в Украине несколько раз.

В настоящее время российскими оккупантами захвачена часть Запорожской, Херсонской, Луганской, Донецкой, Николаевской и Харьковской областей.

ВСУ перешли в контрнаступление на юге и востоке Украины, нанося удары по складам РФ с боеприпасами и живой силе противника, удалось освободить почти всю Харьковскую область. 11 ноября украинские военные также уволили Херсон и выбили оккупантов с правого берега Херсонской области. ВСУ также постепенно увольняют Луганскую область.

После бегства войск РФ из Херсона самая сложная ситуация сохраняется в Донецкой области.

С октября войска РФ также начали атаковать объекты критической инфраструктуры по всей Украине, оставляя жителей городов без света, воды и тепла.